Эффективный путь к подтянутому телу: как интенсивные упражнения сжигают калории

Жир на животе – одна из самых распространенных проблем, с которой сталкиваются люди, стремящиеся улучшить свою физическую форму. Высокоинтенсивная интервальная тренировка (ВIIT) популярна благодаря своей способности сжигать калории и ускорять метаболизм.

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Даже короткие, но интенсивные тренировки помогают не только похудеть, но укрепить основные мышцы. Издание heatthis.com опубликовало эффективный комплекс упражнений, который поможет подтянуть ваше тело.

Прежде чем начать, важно помнить, что локальная потеря жира невозможна. Однако эта тренировка способствует общему сжиганию жира, включающему и зону живота. "ВIIT приводят к увеличению метаболизма, что позволяет организму продолжать сжигать калории даже после окончания тренировки", – отмечает тренер Кейт Майер.

В этой тренировке сочетаются интенсивные упражнения, которые влияют на среднюю часть тела и укрепляют основные мышцы. Это не только помогает улучшить форму живота, но и уменьшает риск травм при других физических активностях.

Как выполнять тренировки?

Перед началом комплекса выполните разминку: посвятите 5-10 минут легким упражнениям, таким как бег трусцой, ходьба или прыжки. После завершения основной тренировки не забудьте сделать заминку – растяжка или плавные движения помогут снизить пульс и расслабить мышцы.

"Выполняйте каждое упражнение 40 секунд, затем отдыхайте 20 секунд. Когда завершите все упражнения по одному разу, отдохните 1-2 минуты, восстановите дыхание и повторите круг 3-4 раза. Регулируйте интенсивность в соответствии со своими возможностями", – рекомендует Кейт.

Приседания

Приседания идеально подходят для укрепления нижней части тела и активации основных мышц. Это упражнение способствует ускорению метаболизма и активному сжиганию калорий.

Встаньте, поставив ноги на ширину плеч, пальцы ног направлены немного наружу. Согните колени, опускаясь вниз, и направляйте бедра назад. Остановитесь, когда бедра будут параллельными полу. Затем поднимитесь, оттолкнувшись пятками.

Прыжковые выпады

Это упражнение сочетает в себе укрепление мышц и интенсивное кардио. Она помогает избавиться от лишнего жира и развивает силу нижней части тела.

Станьте ровно, ноги – на ширине бедер. Сделайте шаг вперед, погружаясь в выпад. Прыжком измените положение ног в воздухе и мягко приземлитесь на противоположную ногу.

Подъем гантелей

Это упражнение отлично тренирует мышцы кора. Использование гантелей позволяет дополнительно укрепить верхнюю часть тела.

Примите положение планки, держа гантели в руках. Поднимите одну гантель до уровня бедра, сохраняя стабильность и поверните ее обратно. Повторите с другой рукой.

Поочередные прикосновения к пальцам ног

Это упражнение активирует косые мышцы и добавляет кардио-компонент для эффективного жиросжигания.

Лягте на спину, руки вытяните за голову, а ноги выпрямите. Одновременно поднимите правую руку и левую ногу, касаясь пальцев. Повторите противоположную сторону.

Махи с гирями

Это движение задействует основные мышцы и ускоряет метаболизм благодаря взрывному толчку бедер.

Держите гирю обеими руками, ноги – на ширине плеч. Наклонитесь, позволяя гире пройти между ног. Направляйте бедра вперед, чтобы поднять гирю до уровня плеч.

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