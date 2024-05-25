Эфирные масла мира: 5 самых дорогих вариантов

В мире роскоши и экстравагантности всего несколько веществ отражают суть настоящей роскоши так, как эфирные масла. По словам News Bytes, эти драгоценные эликсиры, известные своей редкостью, сложностью и превосходными свойствами, обладают потрясающими ценами, которые могут позволить себе только самые требовательные ценители.

Чампака

Полученное из цветов дерева чампака эфирное масло является редким и драгоценным, которое ценят элитные парфюмеры всего мира. Излучая волшебный цветочный аромат, напоминающий магнолию и цитрусовые, это масло является настоящей жемчужиной, которую стремятся получить те, кто стремится к обонятельному совершенству. Тщательный процесс добычи в сочетании с скудным выходом масла из одного цветка способствует его эксклюзивности и завышенной цене.

Роза Отто

Известное под названием "Роза Отто", болгарское розовое масло властвует как коронное среди эфирных масел. Собранное из Rosa Damascena, особого сорта роз, выращиваемых в девственной Долине роз Болгарии, это масло проходит методический процесс паровой дистилляции, чтобы извлечь его непревзойденное качество и ароматическую роскошь.

Франжипани

Эфирное масло франжипани, изготовленное из редкого кустарника Plumeria alba, занимает особое место в мире элитной парфюмерии. Цветы, поставляемые исключительно из Коморских островов во Франции, покоряют сердца создателей роскошных ароматов. Благодаря своим уникальным и соблазнительным нотам это масло удовлетворяет не только обонятельные желания, но и такие потребности, как тревожность.

Сандаловое дерево

Известное своим культовым ароматом, раздавающимся по всему миру, эфирное масло сандалового дерева является свидетельством вневременной привлекательности. Медленный рост деревьев, который длится несколько десятилетий, чтобы добиться зрелости и дать ценную сердцевину, способствует высокой цене. Приобретение этого изысканного аромата – это свидетельство утонченности и изысканности.

Оман

Эфирное масло заблуждения, полученное из корней растения, имеет потрясающую цену благодаря своей эффективности при респираторных заболеваниях, таких как кашель, бронхит, простуда, грипп и легочные инфекции. Кроме респираторных преимуществ, это прекрасное масло расширяет свои терапевтические возможности, укрепляя здоровье сердечно-сосудистой системы и действуя как тонизирующее пищеварительное средство. Ее редкие свойства и разнообразное использование делают ее ценным достоянием энтузиастов.

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