Эксперт предупреждает: привычное положение сидя может вызвать опасные для жизни тромбы

Мы часто недооцениваем то, как именно сидим в течение дня, считая это мелочью, не имеющей значения. Однако привычная поза, которая кажется безопасной, на самом деле может стать причиной серьезных проблем со здоровьем.

Видео дня

Врачи предупреждают: длительное сидение со скрещенными ногами способно привести к образованию опасных тромбов. Именно поэтому специалисты призывают пересмотреть свои ежедневные привычки, чтобы вовремя предотвратить скрытую угрозу, пишет express.co.

Специалист в области здравоохранения Тристан Халберт предостерегает: длительное сидение со скрещенными ногами может стать причиной образования тромбов, представляющих угрозу для жизни. Он подчеркнул, что многие офисные работники и люди, работающие удаленно, даже не подозревают об опасности, которую создает такая привычка. По его словам, скрещенные ноги значительно затрудняют кровоток в нижних конечностях, провоцируя так называемый "е-тромбоз".

Халберт объяснил: "Когда вы садитесь, скрестив ноги, фактически создаете эффект жгута на сосуды. Давление одной ноги на другую может снизить кровообращение почти на 30%, и ваш офисный стул превращается в потенциальный источник риска для здоровья. Меня больше всего пугает то, что эта опасная поза стала настолько привычной. В любом офисе или кафе можно увидеть людей со скрещенными ногами, которые даже не подозревают, что вредят собственному кровообращению".

Чтобы уменьшить опасность, эксперт советует каждые полтора часа вставать и двигаться.

"Я рекомендую придерживаться правила 90 минут. Именно тогда организм начинает ощущать последствия нарушенного кровообращения. Даже 30 секунд движения – подняться, пройтись или просто потянуться – способны восстановить циркуляцию крови", – объясняет он.

Его советы подтверждает и масштабное исследование, опубликованное в журнале Thrombosis Journal. В нем ученые из Каролинского института (Швеция), проанализировав более 359 тысяч пациентов, выяснили, что венозная тромбоэмболия (ВТЭ) является третьей по распространенности причиной сосудистых болезней после инфарктов и инсультов.

Халберт напоминает: "Все слышали о синдроме эконом-класса во время перелетов, но работники за столом ежедневно сталкиваются с той же угрозой. В самолете вы знаете, что путешествие закончится, а за рабочим местом люди годами сидят во вредной позе, накапливая риски".

Он советует придерживаться трех простых правил:

Всегда ставить ноги ровно на пол. Регулярно вставать в течение рабочего дня. Делать легкие упражнения – растягивать ноги, вращать лодыжками, двигать пальцами стоп.

"Хорошая новость заключается в том, что это легко предотвратить. Относитесь к своим ногам так же, как к осанке – держите их в естественном положении. Это не только поможет кровообращению, но и сделает вас более бодрыми и сосредоточенными. Лучшее в этой опасности то, что она полностью в ваших руках. В отличие от многих заболеваний, проблемы с кровообращением из-за неправильных поз сидения можно предупредить. Для этого нужны лишь внимательность и готовность время от времени двигаться", – подчеркнул эксперт.

Ранее OBOZ.UA писал, какие советы помогут избавиться от боли в спине за рулем.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.