Как избавиться от боли в спине за рулем: советы остеопата и простой лайфхак с полотенцем

Длительное пребывание за рулем часто сопровождается болью в спине и шее, даже если автомобильное сиденье выглядит удобным. Неправильная осанка во время поездок может стать причиной хронического дискомфорта и серьезных проблем с опорно-двигательным аппаратом.

Видео дня

Однако существуют простые решения, которые помогают уменьшить нагрузку на позвоночник и чувствовать себя лучше во время движения. Остеопат Майкл Фатика поделился с express.co советами, как с помощью полотенца и нескольких несложных упражнений сохранить здоровье спины даже в самых долгих поездках.

"Если ваше сиденье не имеет встроенной поддержки поясницы, достаточно положить небольшое полотенце между спиной и спинкой кресла. Это поможет удержать естественный изгиб поясницы и значительно улучшит вашу осанку во время движения", – советует эксперт.

Как правильно настроить автокресло?

Майкл также объяснил, что водительское сиденье следует регулировать с учетом положения тела, чтобы минимизировать риск появления боли. Оптимальная настройка предусматривает:

сиденье должно быть достаточно приподнятым, чтобы вы видели дорогу поверх руля без напряжения;

наклон спинки не должен быть слишком большим, иначе придется тянуть шею вперед при поворотах;

бедра и колени должны оставаться примерно на одном уровне.

Совет для тех, кто проводит за рулем много времени

Фатика подчеркивает: "Будьте непоседливыми! Будь то шевеление на сиденье или короткие остановки во время долгих поездок – все это важно. Любое движение помогает равномерно распределять нагрузку на поясницу и межпозвоночные диски. Когда давление постоянно направлено в одну точку, это может повредить ткани и вызвать боль".

Он также рекомендует регулярно выполнять упражнения вне автомобиля, чтобы предотвратить боль в спине. Особенно полезными являются:

растяжка сгибателей бедра;

растягивание подколенных сухожилий;

техника "декомпрессии кровати".

Как правильно выполнять упражнения?

Растяжка сгибателей бедра

Станьте в выпад, опуститесь на одно колено и слегка потянитесь корпусом вперед, чтобы почувствовать натяжение в передней части бедра. Для удобства можно использовать подушку или полотенце под колено, а также опереться на стул или кровать. Удерживайте положение около 30 секунд для каждой ноги.

Майкл предостерегает: "Не допускайте прогиба в пояснице во время выпадов. Это распространенная ошибка, которая может привести к усилению боли".

Растягивание подколенных сухожилий

Опуститесь на колено, вторую ногу вытяните вперед и слегка согните. Отклонитесь назад, наклоняясь в тазобедренных суставах, при этом позвоночник должен оставаться нейтральным. Растяжку следует удерживать примерно 30 секунд, не допуская прогиба спины.

Техника "декомпрессии кровати"

Это упражнение следует выполнять после длительных поездок. Лягте животом на край кровати так, чтобы она поддерживала вас под мышками. Руки должны свисать вниз, а тело – оставаться максимально расслабленным. Легко надавливая руками на край кровати, вы мягко вытягиваете позвоночник. В этом положении оставайтесь 5-10 секунд, после чего расслабьтесь и повторите несколько раз.

"Когда закончите, вставайте медленно и без резких движений. Сначала выполняйте упражнение всего несколько циклов, постепенно увеличивая время до пяти минут. Это чрезвычайно эффективный способ снять нагрузку с позвоночника", – отмечает эксперт.

Ранее OBOZ.UA писал, какие упражнения помогут укрепить спину.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.