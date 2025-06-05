Эликсир здоровья: как киви меняет ваше тело и влияет на работу организма

В поисках простых и доступных способов сохранить молодость и поддержать здоровье стоит обратить внимание на обычные продукты с необычайными свойствами. Один из таких – киви, сочетающий в себе пользу, вкус и лечебный потенциал.

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Этот фрукт не только укрепляет иммунитет, но и положительно влияет на кожу и суставы. За низкую цену вы получаете природный источник витаминов, способный замедлить старение и облегчить симптомы артрита, пишет express.co.

Родом из Китая, этот зеленый плод богат витамином С – веществом, которое стимулирует синтез коллагена в организме. Коллаген - это структурный белок, который обеспечивает упругость кожи и прочность соединительной ткани. Однако с возрастом его выработка снижается, что приводит к появлению морщин и потере эластичности. Хотя коллагеновые добавки популярны, некоторые исследования показывают, что употребление продуктов с высоким содержанием витамина С, в частности киви, также может поддерживать его естественное производство.

В среднем один киви весом 69 граммов содержит примерно 64 мг витамина С, что обеспечивает от 71% до 85% рекомендуемой суточной нормы для взрослого человека. Это даже больше, чем в аналогичной порции апельсина.

Кроме того, этот фрукт является источником витамина Е – антиоксиданта, помогающего защитить кожу от вредного воздействия ультрафиолета и преждевременного старения. Компания Holland & Barrett на своем сайте указывает: "Киви – настоящий источник витамина Е, который поддерживает эластичность кожи и может замедлить ее старение".

К тому же, фрукт можно использовать и наружно как натуральный скраб. В Holland & Barrett советуют: "Киви можно применять местно как недорогое средство для ухода за лицом – просто втирайте его в кожу. Натуральные ферменты фрукта мягко отшелушивают мертвые клетки и придают коже свежий вид. Но помните: фрукт может повысить чувствительность к солнцу, поэтому после процедуры не забывайте о солнцезащитном креме. А кожуру киви не выбрасывайте – храните её в холодильнике и используйте перед сном как маску".

Как киви влияет на артрит?

Витамин С, способствующий образованию коллагена, может не только улучшить состояние кожи, но и облегчить симптомы артрита. По информации Medical News Today, продукты с высоким содержанием этого витамина – например киви - могут уменьшать проявления ревматоидного артрита в рамках растительной диеты.

Национальные институты здоровья США сообщают, что витамин С помогает сохранять здоровье костей и хрящей. Кроме того, он действует как антиоксидант.

Фонд артрита также поддерживает это мнение, подчеркивая потенциальную пользу антиоксидантов: "Исследования на людях и животных показали, что антиоксиданты, содержащиеся в витамине С, могут замедлять развитие остеоартрита и уменьшать его симптомы. Кроме того, есть данные, что витамин С способен предотвращать возникновение подагры или уменьшать ее проявления. Получить его можно из фруктов, таких как, клубника, ананас, дыня или киви".

Впрочем, эксперты предостерегают от чрезмерного потребления добавок с витамином С. Прием доз, значительно выше рекомендованных 65-85 мг в сутки, может повысить риск образования камней в почках.

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