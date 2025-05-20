Польза фасоли: 5 фактов, которые изменят ваше отношение к бобовым

Фасоль - это не просто доступный и питательный продукт, а настоящий кладезь пользы для организма. Она содержит большое количество белка, клетчатки и других ценных веществ, которые положительно влияют на здоровье.

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Регулярное употребление бобовых может стать мощной поддержкой для сердца, пищеварения и контроля веса. Издание eatthis.com опубликовало научно доказанные факты о фасоли.

Фасоль помогает снизить риск сердечных заболеваний

Если цель - снизить риск сердечно-сосудистых заболеваний, стоит обратить внимание на эти замечательные бобовые. Исследование, опубликованное в Архиве внутренней медицины, показало, что среди группы из 9632 человек, которые потребляли бобовые четыре и более раз в неделю, риск ишемической болезни сердца снизился на 22%, а вероятность сердечно-сосудистых заболеваний - на 11%, по сравнению с теми, кто ел их реже чем раз в неделю.

Фасоль способствует улучшению уровня холестерина

Чтобы нормализовать уровень холестерина, достаточно просто добавить больше бобовых в свое питание. Метаанализ показал, что после изучения данных 10 исследований с 268 участниками, у людей, которые придерживались диеты с бобовыми, уровень холестерина ЛПНП снизился в среднем на 8,0 мг/дл по сравнению с теми, кто не ел бобовые.

Фасоль позволяет оставаться сытым дольше

Если после приёма пищи вы чувствуете голод, попробуйте добавить больше бобовых в ваши любимые блюда. Исследование 2016 года, опубликованное в Журнале питания и еды, показало, что группа здоровых взрослых мужчин, которых накормили блюдом с высоким содержанием белка на основе фасоли и гороха, оценили свое ощущение сытости значительно выше, чем те, кто ел блюдо с белком на основе свинины или телятины.

Фасоль снижает общее потребление калорий

Если вы хотите похудеть, попробуйте заменить некоторые блюда из мяса на бобовые. В том же исследовании, группа, которая ела блюда с бобовыми, потребляла на 12% меньше калорий по сравнению с теми, кто употреблял мясные блюда.

Фасоль уменьшает риск развития полипов толстой кишки

Независимо от того, есть ли у вас семейный анамнез рака толстой кишки, или вы уже имели полипы и хотите предотвратить их повторение, фасоль может помочь. Обзор, опубликованный в Журнале питания, обнаружил значительную обратную зависимость между употреблением сушеных бобов и уменьшением риска развития колоректальных полипов. Те, кто потреблял больше бобовых, снижали риск развития полипов на 65%.

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