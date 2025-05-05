Лечащий завтрак: рецепт для здоровья сердца, кишечника и иммунитета

Завтрак – это не просто утренний прием пищи, а шанс задать тон всему дню. Правильно подобранные продукты могут не только насытить, но и принести значительную пользу здоровью.

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Врач Каран Раджан поделился с express.co рецептом, сочетающим вкус, пользу и простоту приготовления. Такой завтрак поможет снизить уровень холестерина, снизить воспаление и поддержать работу пищеварительной системы.

В коротком видео TikTok Каран Раджан рассказал о составных блюдах, богатых клетчаткой и белоком, и объяснил, какую пользу несет каждый ингредиент. Он в шутку заметил, что смесь выглядит как "расплавленная лягушачья икра", но тем, кто сможет не обращать внимания на внешний вид, откроется настоящий источник здоровья. Всего одна порция содержит 34 г белка, 19 г клетчатки и комплекс пребиотиков, пробиотиков и полифенолов.

Сочетание этих природных элементов имеет потенциал снизить уровень холестерина, снизить воспаление и даже помочь в профилактике таких заболеваний, как диабет и рак.

Британская Национальная служба здравоохранения советует взрослым ежедневно потреблять не менее 30 г клетчатки для поддержания здоровья, но эта норма часто остается недостижимой. Предлагаемый завтрак – простой и вкусный способ восполнить этот дефицит.

Ингредиенты:

250 г кефирного йогурта

Горсть замороженной черники

Горсть замороженной малины

2 столовые ложки семян чиа

25 г темного шоколада (минимум 70% какао)

В своем рецепте доктор Раджан начинает с кефира, который служит основой. Он отмечает, что продукт способствует здоровью желудочно-кишечного тракта, укреплению иммунитета и может положительно влиять на работу сердца и вес.

"Кефир содержит 30 г белка, а еще – полезные бактерии и дрожжи, поддерживающие разнообразие микрофлоры кишечника", – объясняет он.

Если найти кефир не удается, врач рекомендует заменить его йогуртом. К йогурту добавляются ягоды, которые снабжают не менее 6 г клетчатки и выступают отличным источником пребиотиков.

Кроме того, ягоды насыщены полифенолами – мощными растительными антиоксидантами, положительно влияющими на уровень холестерина. "Темно окрашенные ягоды – малина, черника, ежевика – являются концентрированным источником полифенолов", – подчеркивает доктор Раджан.

Наличие этих соединений в рационе может улучшить кровообращение, снизить давление и снизить вероятность сердечных заболеваний.

Еще один важный элемент рецепта – семена чиа, предварительно замоченные в миндальном молоке. Она обеспечивает 4 г белка и 10 г клетчатки.

Завершает рецепт щепотки черного шоколада. "Чтобы увеличить количество клетчатки еще больше, добавьте 25 г шоколада с содержанием какао не менее 70%. Это прибавит дополнительные 3-4 г клетчатки", – советует врач.

Кроме клетчатки темный шоколад имеет и другие преимущества. В умеренных количествах он содержит флаванолы – вещества, способные расслаблять сосуды, улучшать циркуляцию крови и снижать риск тромбов. Некоторые исследования показывают, что темный шоколад может снижать уровень "плохого" холестерина (ЛПНП) и одновременно повышать "хороший" (ЛПВП).

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