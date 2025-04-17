Завтрак без скачков сахара: что есть при диабете

Завтрак – это важный прием пищи, особенно для людей с диабетом. От того, что вы съедите с утра, зависит уровень энергии, концентрация внимания и стабильность уровня сахара в крови в течение всего дня.

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Правильно подобранные продукты помогут избежать резких колебаний глюкозы и улучшить общее самочувствие. Издание eatthis.com собрало вкусные, питательные и сбалансированные варианты завтраков, которые идеально подходят для людей с сахарным диабетом.

Омлет с овощами

Яйца – отличный источник белка для завтрака, который помогает поддерживать стабильный уровень сахара в крови в течение дня. Многие исследования показали, что завтрак с высоким содержанием белка может предотвратить значительные колебания уровня глюкозы в крови в последующие часы.

Омлет – это сытое и питательное блюдо, в которое можно добавить разнообразные овощи, богатые витаминами и минералами, а также тертый сыр для дополнительного вкуса. Если вы хотите сбалансированный завтрак, добавьте ломтик цельнозернового хлеба для еще большей сытости.

Греческий йогурт

Греческий йогурт – это отличный источник белка и содержит мало природного сахара, поскольку бактерии в процессе ферментации потребляют лактозу.

Для оптимального контроля сахара в крови выбирайте йогурт без добавления сахара или с минимальным содержанием сахара. Чтобы сделать блюдо еще более вкусным, добавьте высококлеточные начинки, такие как семена чиа, ягоды или орехи – и ваш завтрак готов!

Овсянка с добавками

Овсянка – это сложный углевод, имеющий многочисленные преимущества для здоровья. Она богата растворимой клетчаткой, которая снижает уровень сахара в крови и помогает поддерживать нормальный уровень холестерина.

Для сбалансированного блюда добавьте к овсянке семена чиа, семена льна, белковый порошок, орехи и свежие или замороженные фрукты. Простой рецепт: смешайте 120 г сухих овсяных хлопьев с 240 мл воды, добавьте одну ложку ванильного протеинового порошка, одну столовую ложку семян чиа и украсьте все ягодами или половинкой банана.

Пикантный хаш

Хаш – вкусный и лёгкий вариант завтрака, который можно приготовить заранее на несколько дней. Это блюдо прекрасно разогревается и еще вкуснее на следующий день.

Начните со сладкого или обыкновенного картофеля, добавьте овощи, такие как лук, перец и грибы, и приправьте все чесночным порошком и перцем. Запекайте или обжаривайте эти ингредиенты – результат вас точно порадует.

Чтобы улучшить уровень сахара в крови, добавьте источник белка, например куриную колбасу или яйцо сверху.

Остатки ужина на завтрак

Завтрак может быть нестандартным! Если у вас остались стейки или жареные овощи, попробуйте на завтрак. Сделайте завтрак с остатками риса, фасоли или сальсы.

Не бойтесь быть креативными. То, что еда не является типичным завтрачным вариантом, не означает, что ее нельзя есть утром. Важно, чтобы блюда были сбалансированы, содержали белок, углеводы и клетчатку. И если вы добавите еще и овощи – это только на пользу!

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