Эндокринологи назвали лучший завтрак перед стрессом: какие продукты стоит есть

Стрессовый день может влиять не только на настроение, но и на уровень сахара в крови и общее самочувствие. Эндокринологи советуют не лишать организм питательных веществ даже тогда, когда впереди много дел и напряженный график.

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Шесть специалистов рассказали, какой завтрак они выбирают перед особенно насыщенными днями и каких продуктов стараются избегать. Оказалось, что их рекомендации имеют общую основу – сочетание белка, клетчатки и полезных жиров, пишет parade.com.

"Стресс переводит организм в режим „бей или беги". Это сигнализирует организму о необходимости вырабатывать больше сахара в крови для использования, если это потребуется", – объясняет эндокринолог Кристофер Алкорн.

По словам врача Есики Гарсии, такая реакция является нормальной при кратковременном стрессе. Однако если напряжение становится хроническим, это может способствовать постоянному повышению уровня сахара в крови и снижению чувствительности к инсулину. Особенно важно следить за этим людям с диабетом или преддиабетом.

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Какой завтрак выбирают эндокринологи?

Шесть эндокринологов назвали практически одинаковый принцип питания перед напряженным днем: завтрак должен содержать белок, клетчатку и ненасыщенные жиры. Такое сочетание помогает дольше сохранять чувство сытости и поддерживать более стабильный уровень глюкозы.

Врач Найри Бернер рассказывает, что даже в очень загруженные дни не меняет свой рацион, а каждое утро старается съедать сбалансированный завтрак.

"Я стараюсь начинать каждое утро со сбалансированного завтрака, содержащего белок, клетчатку и полезные жиры, поскольку это помогает мне поддерживать стабильный уровень энергии в течение всего утра", – говорит врач.

Пятеро из шести специалистов назвали один из самых простых вариантов – греческий йогурт с ягодами и семенами чиа. Йогурт снабжает организм белком, чиа содержит ненасыщенные жиры и клетчатку, а ягоды добавляют клетчатку.

Другие врачи также делают ставку на яйца и овощи. Например, врач Аюши Диксит выбирает омлет из трёх яиц со шпинатом, перцем и луком, а также добавляет авокадо и ягоды.

Врач Рекха Кумар в стрессовые дни ест яичные белки с фетой и шпинатом в цельнозерновом лаваше. Часть порции она оставляет на потом.

"Я часто оставляю вторую половину лаваша на середину утра, что помогает предотвратить падение уровня сахара в крови и поддерживает стабильный уровень энергии во время нескольких последовательных встреч или визитов к пациентам", – рассказывает она.

Врач Алкорн советует в напряжённые дни не экспериментировать с незнакомыми продуктами, а выбирать пищу, которую организм хорошо переносит.

Чего не стоит делать во время стресса?

Эндокринологи советуют, прежде всего, не пропускать приемы пищи. Даже когда времени мало, лучше выбрать простую комбинацию белка, ненасыщенных жиров и сложных углеводов.

Среди практичных вариантов врачи называют арахисовую пасту с цельнозерновыми крекерами, коричневый рис с курицей или говядиной, а также яйца с хлебом на закваске.

В то же время стоит ограничивать потребление ультраобработанных продуктов, в частности сладкого печенья и пирожных, которые могут вызывать резкие колебания уровня глюкозы.

Врач Диксит также советует не злоупотреблять кофеином в первой половине дня и алкоголем вечером. А врач Алкорн рекомендует заранее продумывать питание на напряженные дни – это позволяет не тратить лишние силы на выбор еды.

Важно также не переедать. "Ешьте, пока не насытитесь, но не переедайте; примерно на 80%", – советует специалист.

Что еще помогает организму пережить стресс?

Питание – лишь одна из составляющих поддержки организма. По словам доктора Диксит, короткая прогулка после еды может быть полезна для контроля уровня сахара в крови, а сама ходьба также способствует психологическому расслаблению.

Врач Пандей советует дополнять такие привычки медитацией, дыхательными упражнениями, спокойной музыкой и общением с близкими.

Не менее важен сон. Врач Гарсия подчеркивает, что даже одна ночь недостаточного сна может на следующий день повысить инсулинорезистентность.

"Одно из самых больших заблуждений заключается в том, что контроль уровня сахара в крови сводится лишь к отказу от сахара. На самом деле речь идет о заботе об общем здоровье", – отмечает она.

Поэтому в стрессовые периоды следует не только следить за количеством сладкого, но и регулярно питаться, достаточно спать, пить воду, двигаться и поддерживать общий баланс организма.

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