Лучшие завтраки при диабете: 5 продуктов для стабильного уровня сахара

Завтрак играет важную роль в поддержании стабильного уровня сахара в крови, особенно для людей с диабетом. Правильно подобранные продукты могут помочь избежать резких колебаний уровня глюкозы и надолго сохранить чувство сытости.

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В то же время утренний рацион не обязательно должен быть однообразным или сложным в приготовлении. Издание eatthis.com рассказывает, какие варианты завтрака могут стать питательным и сбалансированным выбором.

Омлет с овощами

Яйца могут стать отличной основой утреннего приема пищи благодаря высокому содержанию белка. Белковый завтрак помогает дольше сохранять чувство сытости и может способствовать более стабильному уровню глюкозы в течение дня.

Чтобы сделать блюдо ещё более питательным, в омлет можно добавить различные овощи. Например, подойдут перец, шпинат, грибы или другие любимые ингредиенты. Небольшое количество сыра также может дополнить вкус блюда.

Если хочется получить более сбалансированный завтрак, омлет можно сочетать с кусочком цельнозернового хлеба. Так организм получит белки, жиры, клетчатку и сложные углеводы.

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Греческий йогурт с полезными добавками

Еще один удобный вариант завтрака – натуральный греческий йогурт. Он содержит много белка, а количество природных сахаров в нем может быть ниже благодаря процессу ферментации.

Лучше всего выбирать натуральный йогурт без добавления сахара. Чтобы блюдо было более сытным и содержало больше клетчатки, его можно дополнить ягодами, орехами или семенами чиа. Такое сочетание помогает сделать завтрак разнообразным, питательным и сбалансированным.

Овсянка с питательными ингредиентами

Овсянка, прежде всего, является источником сложных углеводов, однако её ценность не ограничивается только этим. Она также содержит растворимую клетчатку, которая играет важную роль в поддержании здорового уровня сахара в крови и может положительно влиять на уровень холестерина.

Чтобы сделать овсянку более сбалансированной, стоит добавить источник белка и полезных жиров. Для этого подойдут семена льна или чиа, орехи, фрукты или белковые добавки без избытка сахара.

Например, можно приготовить порцию из примерно 40 г сухих овсяных хлопьев, стакана воды, порции протеинового порошка, столовой ложки семян чиа и ягод. Альтернативой ягодам может стать половина банана.

Пикантное картофельное блюдо с овощами

Картофель также может стать частью завтрака, если правильно сочетать его с другими продуктами. Особенно удобно готовить такое блюдо сразу на несколько дней, а потом просто разогревать по утрам.

За основу можно взять обычный или сладкий картофель. Добавьте лук, грибы, сладкий перец и другие овощи по своему вкусу. Для аромата используйте специи, например чесночный порошок и черный перец.

Ингредиенты можно запечь или приготовить на сковороде. Чтобы сделать завтрак более сбалансированным и сытным, важно добавить источник белка. Это может быть яйцо, нежирное мясо или другой белковый продукт.

Ужин на завтрак: используйте остатки еды

Не обязательно каждое утро готовить традиционные блюда на завтрак. Остатки сбалансированного ужина могут стать отличным вариантом утреннего приема пищи.

Например, кусок мяса можно подать с яйцом, а остатки риса, фасоли и овощей использовать для приготовления сытного утреннего блюда. Также можно творчески сочетать остатки запеченных овощей с другими ингредиентами.

Главное – не ограничивать себя привычным представлением о том, каким должен быть завтрак. Стоит обращать внимание на сбалансированность продуктов: в тарелке желательно иметь источник белка, продукты с высоким содержанием клетчатки и, по возможности, овощи.

Такой подход поможет сделать утренний прием пищи более питательным и может способствовать более стабильному уровню сахара в крови в течение дня.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, какой рацион поможет снизить риск диабета.

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