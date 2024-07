Ешь батат и теряй лишний вес: как это работает

В поисках эффективного метода похудения многие обращаются к разным овощным диетам. Среди них существует вариант с употреблением универсального, вкусного и питательного овоща, как сладкий батат.

Ведь его можно готовить как запеченным, так и в пюре или отварным, потому что этот овощ имеет питательную ценность, поскольку содержит необходимые витамины и минералы, такие как витамин А, витамин С, калий и магний. По словам диетологов, употребление большего количества батата может стать решением ваших проблем с похудением, говорится в материале издания Eat This Not That .

Может ли употребление сладкого батата помочь вам похудеть

Одним из преимуществ сладкого батата является то, что в нем сочетаются основные питательные вещества с клетчаткой, являющейся настоящим топливом для похудения. Ведь клетчатка способствует потере веса за счет повышения сытости, уменьшения потребления калорий, регуляции гормонов аппетита и замедления пищеварения. Это помогает поддерживать сбалансированный вес в рамках здорового питания и образа жизни. Подчеркивается, что батат содержит 4 грамма клетчатки на чашку. В ней вы найдете как растворимую, так и нерастворимую клетчатку, помогающую замедлить пищеварение.

"Сладкий батат также является продуктом с низким гликемическим индексом, а это означает, что он не вызывает скачков уровня сахара в крови и падений, которые могут заставить вас ощущать низкую энергию или преждевременный голод", – добавляют диетологи.

Пять способов, как батат может помочь вам похудеть

1. Батат является отличным источником пищевых волокон, которые способствуют ощущению сытости и уменьшают потребление калорий. Сочетание клетчатки и сложных углеводов в сладком батате может повысить насыщение и удовольствие после еды. Подчеркивается, что батат может помочь вам утолить голод во время диеты для похудения, особенно по сравнению с другими источниками углеводов, такими как рафинированные зерна и добавленный сахар. А еще полезнее употреблять батат с кожурой, что добавляет дополнительное количество нерастворимой клетчатки. Поскольку клетчатка не расщепляется во время пищеварения и не содержит калорий, она может пассивно снизить потребление пищи.

2. Следует не забывать о том, что сладкий батат богат витаминами, минералами и антиоксидантами, но при этом имеет низкую калорийность по сравнению с другими крахмалистыми продуктами. Кроме того, сладкий батат может помочь снизить потребление калорий, если ее использовать в качестве заменителя более калорийных блюд, таких как обычный картофель или белый рис. В среднем, один сладкий батат содержит всего 112 калорий. Для сравнения – только один пакетик картофельных чипсов размером с закуску содержит 152 калории, но вы не чувствуете себя столь сытым.

3. Диетологи подчеркивают, что кроме высокого содержания клетчатки, сладкий батат содержит пребиотики, соединения, подпитывающие рост полезных кишечных бактерий. Эти полезные микроэлементы помогают создать среду, которая помогает пищеварению и способствует здоровому микробиому кишечника. Кроме того, сладкий батат является отличным источником углеводов, называемых олигосахаридами, считающимися пребиотиками. Они способствуют росту полезных бактерий в нашей пищеварительной системе для более здорового микробиома, а здоровый микробиом кишечника может способствовать лучшему контролю веса.

4. Вы с легкостью можете существенно снизить тягу к сладкому благодаря содержанию сложных углеводов, которыми сладкий батат обеспечивает постоянный поток энергии, предотвращая энергетические сбои. Ведь углеводы дают вам заряд энергии и сосредоточенность на достижении фитнес-целей. Кроме того, батат имеет высокую оценку сытости по сравнению с другими источниками углеводов, такими как рис и макароны. Специалисты подчеркивают, что высокое содержание воды и сложного крахмала, содержащегося в батате, по сравнению с другими углеводами с таким же количеством калорий, заставляют дольше чувствовать себя более сытными. Это может помочь контролировать потребление калорий с течением времени и способствовать более эффективному похудению.

5. И наконец, еще одно важное свойство сладкого батата – он имеет относительно низкий гликемический индекс (ГИ), что означает, что он медленнее влияет на уровень сахара в крови. Это может помочь предотвратить энергетические сбои и тягу к сахару, облегчая соблюдение сбалансированного плана питания и потерю лишнего веса.

