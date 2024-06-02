От картофеля до цитрусовых: продукты, которые нужно есть для хорошего роста волос

Рост волос зависит от ряда природных факторов и образа жизни, таких как генетика, возраст, состояние здоровья и диета. Хотя вы не можете контролировать возраст и генетику, диета – это то, на что стоит обратить внимание.

Сбалансированная диета с правильными питательными веществами может способствовать более быстрому и здоровому росту волос. Мы подготовили для вас самые лучшие продукты, улучшающие состояние волос.

Шпинат

Шпинат богат фолиевой кислотой, железом и витаминами А и С, которые полезны для роста волос. Витамин А, в частности, способствует выработке кожного сала – маслянистого вещества, увлажняющего кожу головы, сохраняя волосы здоровыми.

Кроме того, дефицит железа связан с выпадением волос. Поэтому очень рекомендуется ежедневное потребление шпината.

Сладкий картофель

Если у вас сухие, блестящие волосы, включите в свой рацион сладкий картофель. Сладкий картофель богат антиоксидантом бета-каротин. Наш организм превращает этот антиоксидант в витамин А, который, в свою очередь, укрепляет сухие и тусклые волосы.

И, как упоминалось ранее, этот витамин способствует выработке кожного сала. Вы также можете найти бета-каротин в других оранжевых овощах, таких как морковь.

Цитрусовые

Цитрусовые, такие как апельсины и лимоны, являются отличным источником витамина С. Этот витамин необходим для выработки коллагена, который укрепляет капилляры, соединяющиеся с волосяными стержнями, обеспечивая регулярное поступление питательных веществ и ускоряя рост волос.

Ваш организм также нуждается в этом витамине для усвоения железа. Регулярно пейте воду с лимоном, чтобы получить дозу витамина С.

Йогурт

Поскольку волосы состоят из белка, обеспечение достаточного количества белка в вашем рационе имеет решающее значение для сохранения волос сильными и здоровыми.

Несладкий и обычный йогурт, содержащий много белка, может помочь вам в этом. Йогурт также богат пробиотиками – полезными бактериями, которые помогают организму усваивать питательные вещества. Кроме того, он содержит кальций, витамин B6 и B12, калий и магний.

Миндаль

Миндаль и другие орехи вкусны и содержат разнообразные питательные вещества, способствующие росту волос. Кроме того, миндаль может помочь бороться с дефицитом биотина, который, как известно, влечет за собой истончение волос.

Регулярное употребление миндаля может укрепить волосы и даже стимулировать их рост, делая волосы шелковистыми и сильными.

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