Ешьте ежедневно лук: как овощ укрепляет здоровье
Лук имеет много преимуществ для здоровья человека. Она низкокалорийна, в основном состоит из воды.
Об этом сообщил врач Крис Завос. Он подчеркнул, что лук богат разными минералами, а именно марганцем, фосфором, медью. Также он имеет биологически активные соединения – кверцетин, серу (алиин, алицин) и флавоноиды.
Польза лука для здоровья:
Воздействие на иммунитет
Лук содержит витамин С, который укрепляет иммунную систему, помогает бороться с инфекциями и болезнями. В то время как антиоксиданты уменьшают воспаление и окислительный стресс, поддерживая общее иммунное здоровье.
Укрепление сердца
Лук может снизить уровень холестерина и артериальное давление, что в результате снижает риск сердечно-сосудистых заболеваний. Кверцетин связан с улучшением здоровья сердца из-за содействия здоровой функции кровеносных сосудов.
Противоопухолевые свойства
Согласно исследованиям, кверцетин и соединения серы могут оказывать противораковое действие. В результате это угнетает рост раковых клеток и уменьшает риск определенных типов рака, а именно желудка, колоректального и простаты.
Регулировка уровня сахара в крови
Потребление лука помогает снизить уровень сахара в крови.
Улучшение пищеварения
Клетчатка в луке способствует пищеварению и улучшает здоровье кишечника. Она поддерживает регулярный стул, предотвращает запоры и способствует росту полезных кишечных бактерий.
Противовоспалительный эффект
Кверцетин и другие антиоксиданты в луке обеспечивают противовоспалительные преимущества, которые могут помочь снизить риск хронических воспалительных состояний, таких как артрит.
Укрепление костей
Лук содержит кальций, он нужен для поддержания крепких костей и предотвращения остеопороза.
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