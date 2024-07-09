Ешьте ежедневно лук: как овощ укрепляет здоровье

Лук имеет много преимуществ для здоровья человека. Она низкокалорийна, в основном состоит из воды.

Об этом сообщил врач Крис Завос. Он подчеркнул, что лук богат разными минералами, а именно марганцем, фосфором, медью. Также он имеет биологически активные соединения – кверцетин, серу (алиин, алицин) и флавоноиды.

Польза лука для здоровья:

Воздействие на иммунитет

Лук содержит витамин С, который укрепляет иммунную систему, помогает бороться с инфекциями и болезнями. В то время как антиоксиданты уменьшают воспаление и окислительный стресс, поддерживая общее иммунное здоровье.

Укрепление сердца

Лук может снизить уровень холестерина и артериальное давление, что в результате снижает риск сердечно-сосудистых заболеваний. Кверцетин связан с улучшением здоровья сердца из-за содействия здоровой функции кровеносных сосудов.

Противоопухолевые свойства

Согласно исследованиям, кверцетин и соединения серы могут оказывать противораковое действие. В результате это угнетает рост раковых клеток и уменьшает риск определенных типов рака, а именно желудка, колоректального и простаты.

Регулировка уровня сахара в крови

Потребление лука помогает снизить уровень сахара в крови.

Улучшение пищеварения

Клетчатка в луке способствует пищеварению и улучшает здоровье кишечника. Она поддерживает регулярный стул, предотвращает запоры и способствует росту полезных кишечных бактерий.

Противовоспалительный эффект

Кверцетин и другие антиоксиданты в луке обеспечивают противовоспалительные преимущества, которые могут помочь снизить риск хронических воспалительных состояний, таких как артрит.

Укрепление костей

Лук содержит кальций, он нужен для поддержания крепких костей и предотвращения остеопороза.

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