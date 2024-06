Как снизить уровень холестерина: 10 диетических советов

Потребление овощей, цельных зерен, рыбы и других продуктов, поддерживающих здоровье сердца, является одной из лучших вещей, которые можно сделать для снижения уровня холестерина. Диетологи подчеркивают, что выбор диеты может оказать огромное влияние на уровень холестерина.

Причем выбор правильного образа жизни, включая правильный выбор диеты, может помочь нормализовать уровень холестерина без необходимости употреблять определенные лекарства. В частности, на понижение уровня "плохого" холестерина влияет употребление здоровых жиров и микроэлементов, такие как магний и кальций, пишет издание Eat This Not That .

Положительное влияние также окажет снижение потребления натрия и добавленного сахара. В сущности, основная часть вашего рациона должна состоять из фруктов, овощей, цельного зерна, нежирных молочных продуктов, нежирного мяса, орехов, бобовых и нетропических растительных масел.

Сорго

Поддерживать здоровый уровень холестерина поможет включение цельнозерновых продуктов в ваш рацион. Среди них сорго – это древнее зерно, являющееся основным продуктом питания во многих культурах. В то же время, это также идеальная закуска, чтобы насладиться им, когда его измельчают так же как попкорн. Кулинары советуют посыпать эту закуску пищевыми дрожжами, чесночным порошком, тмином и порошком чили, чтобы получить безмолочный вкус, похожий на сыр.

Чай латте

На понижение уровня плохого холестерина влияет употребление черного чая. Это особенно важно, если у вас повышен риск сердечно-сосудистых заболеваний. Но вы можете повысить уровень традиционной чашки чая с помощью латте чая. Замочив 1 чайный пакетик черного чая в ½ стакана кипятка, пока он не заварится по вашему желанию в чайной чашке, добавьте 1 чайную ложку меда в смесь, пока он не растворится. Наконец, налейте ½ стакана вспененного 2% молока поверх чая, чтобы получить уютный и сытный напиток, который поможет сохранить здоровье вашего сердца.

Лосось

Проведенные исследования убедительно доказывают, что потребление большого количества жирной рыбы, например лосося, связано с повышением хорошего холестерина. При приготовлении рекомендуется сбрызнуть филе лосося оливковым маслом и посыпать его некоторыми травами и специями перед запеканием. И вы получите белковое основное блюдо, хорошо сочетающееся с цельнозерновыми и свежими овощами.

Овсянка с ягодами и грецкими орехами

Благодаря уникальному типу растворной клетчатки, называемой бета-глюканами, овсяная каша является типичной пищей, снижающей уровень холестерина. Эта клетчатка может помочь организму вывести холестерин, а добавление овсяной каши грецких орехов также поможет поддержать здоровый уровень холестерина. Установлено, что пожилые люди, ежедневно включавшие грецкие орехи в свой рацион, имели снижение уровня холестерина ЛПНП в среднем на 4,3 мг/дл. А среди людей с повышенным уровнем холестерина показатель был еще больше. Поэтому потребление примерно 13-25 половинок грецкого ореха ежедневно поможет вам извлечь пользу от снижения уровня холестерина благодаря эффекту этого универсального и вкусного ореха.

Тофу

Этот белковый продукт из соевых бобов содержит такие компоненты, как изофлавоны и лецитины, которые могут улучшить здоровье сердечно-сосудистой системы. Поэтому употребление 25 г соевого белка ежедневно в рамках диеты с низким содержанием насыщенных жиров и холестерина может снизить риск болезни сердца. Представленные данные также показывают, что включение соевых продуктов в рацион может улучшить уровень общего холестерина. Но следует помнить, что для приготовления следует выбирать соусы и приправы с меньшим содержанием натрия.

Апельсиновое смузи

Эта питательная смесь может дать вашему организму заряд полезных веществ для поддержания иммунитета. Согласно результатам исследований, установлена связь между потреблением апельсинового сока и значительно более низкими уровнями общего холестерина и холестерина ЛПНП по сравнению с непотребляющими. Для приготовления смешайте 100% апельсиновый сок в блендере вместе с ½ замороженного банана, греческим ванильным йогуртом и кубиками льда.

Салат из капусты

Для поддержания здорового уровня холестерина употребляйте капусту, приготовленную на пару, которая поможет организму связать желчную кислоту. В то же время, брокколи, брюссельская капуста и шпинат, приготовленные на пару, также являются отличными вариантами для поддержания здорового уровня холестерина.

Суп из чечевицы

На понижение уровня холестерина влияет включение в рацион бобовых, в частности чечевицы. Ведь ее приготовление не требует особого труда, просто соедините в кастрюле пассерованный лук и морковь. Затем необходимо добавить сушеную чечевицу, овощной бульон и специи, довести до кипения и кипятить в течение 15 минут.

Тост с авокадо

Это отличный завтрак, когда вы пытаетесь снизить уровень холестерина естественным путем. Это очень легкое прохладное блюдо, которое снижает уровень холестерина, и его очень приятно есть утром.

Паста с оливковым маслом и овощами

Это легкое блюдо, которое может помочь поддерживать здоровый уровень холестерина. Однако следует придерживаться правильного размера порции вашей пасты – размером примерно с бейсбольный мяч. Эту пасту можно добавлять к полезным ингредиентам, таким как оливковое масло, зелень и куриная грудка, чтобы получить сытные углеводы с низким содержанием жира и без добавления сахара.

