Лучший суп для сжигания жира на животе: советует диетолог
Употребление супа в значительной степени связано с меньшим риском ожирения. Таковы результаты мета-анализа 2020 года, опубликованного в журнале Physiology&Behavior.
Хотя большинство супов с низким содержанием натрия способствуют снижению веса, есть один суп, который может быть лучшим для плоского живота. "Основной овощной суп с костным бульоном с низким содержанием натрия и немного свежего имбиря может быть пищей, которая может помочь людям поддерживать их цели по контролю веса уютным и устойчивым способом", – советует Лорен Манакер, MS, RDN, LDN, зарегистрированный диетолог- диетолог в нашем Медицинском экспертном совете, пишет Eat This Not That.
Добавьте много овощей и бобов
"Многие данные показывают, что употребление большего количества овощей снижает риск увеличения веса. А добавление овощей в суп — простой способ увеличить потребление овощей", – говорит Манакер.
В дополнение к овощам вы также можете добавить банку фасоли. Подойдет любая фасоль – белая, черная, фасоль или нут. Как и овощи, фасоль, богатая клетчаткой, также связана с лучшей регулировкой веса.
Используйте основу из костного бульона
Сливочные супы так же успокаивающие, как и супы на бульоне, но они не так благоприятны для плоского живота. Сливки и молоко калорийно плотные, и молочные продукты могут вызвать воспаление для некоторых, что может вызвать вздутие. Зато добавление богатого белком костного бульона может поддержать сытость.
"Рассматривая основу супа, пропустите сливочный и тяжелый выбор и сделайте ставку на домашний костный бульон, не содержащий большого количества натрия. Хотя традиционный бульон с низким содержанием натрия подходит, костный бульон содержит больше белка - питательного вещества. Это способствует насыщению. И хотя данные о том, является ли костный бульон чудодейственной жидкостью, которую многие рекламируют, нельзя отрицать, что этот наваристый суп содержит высококачественный белок в форме, которую можно потянуть", – говорит Манакер.
Приправьте имбирем
Есть способы приправить блюдо травами и специями, чтобы получить ароматный суп, который поможет похудеть.
"Вместо того чтобы добавлять большое количество соли для вкуса, в частности свежий имбирь может добавить немного вкуса без добавления натрия. Кроме того, потребление имбиря также связывают с потерей веса, что делает его еще одним ингредиентом, который может помочь людям поддерживать здоровый вес. ", – говорит Манакер.
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