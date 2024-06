Лучший суп для сжигания жира на животе: советует диетолог

Употребление супа в значительной степени связано с меньшим риском ожирения. Таковы результаты мета-анализа 2020 года, опубликованного в журнале Physiology&Behavior.

Хотя большинство супов с низким содержанием натрия способствуют снижению веса, есть один суп, который может быть лучшим для плоского живота. "Основной овощной суп с костным бульоном с низким содержанием натрия и немного свежего имбиря может быть пищей, которая может помочь людям поддерживать их цели по контролю веса уютным и устойчивым способом", – советует Лорен Манакер, MS, RDN, LDN, зарегистрированный диетолог- диетолог в нашем Медицинском экспертном совете, пишет Eat This Not That.

Добавьте много овощей и бобов

"Многие данные показывают, что употребление большего количества овощей снижает риск увеличения веса. А добавление овощей в суп — простой способ увеличить потребление овощей", – говорит Манакер.

В дополнение к овощам вы также можете добавить банку фасоли. Подойдет любая фасоль – белая, черная, фасоль или нут. Как и овощи, фасоль, богатая клетчаткой, также связана с лучшей регулировкой веса.

Используйте основу из костного бульона

Сливочные супы так же успокаивающие, как и супы на бульоне, но они не так благоприятны для плоского живота. Сливки и молоко калорийно плотные, и молочные продукты могут вызвать воспаление для некоторых, что может вызвать вздутие. Зато добавление богатого белком костного бульона может поддержать сытость.

"Рассматривая основу супа, пропустите сливочный и тяжелый выбор и сделайте ставку на домашний костный бульон, не содержащий большого количества натрия. Хотя традиционный бульон с низким содержанием натрия подходит, костный бульон содержит больше белка - питательного вещества. Это способствует насыщению. И хотя данные о том, является ли костный бульон чудодейственной жидкостью, которую многие рекламируют, нельзя отрицать, что этот наваристый суп содержит высококачественный белок в форме, которую можно потянуть", – говорит Манакер.

Приправьте имбирем

Есть способы приправить блюдо травами и специями, чтобы получить ароматный суп, который поможет похудеть.

"Вместо того чтобы добавлять большое количество соли для вкуса, в частности свежий имбирь может добавить немного вкуса без добавления натрия. Кроме того, потребление имбиря также связывают с потерей веса, что делает его еще одним ингредиентом, который может помочь людям поддерживать здоровый вес. ", – говорит Манакер.

Ранее OBOZ.UA рассказывал о том, как правильно готовить суп.

