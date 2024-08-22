Ешьте смелее: действительно ли йогурт помогает в потере веса

Когда вы решаете избавиться от лишних килограммов, одной из первоочередных задач является просмотр вашего питания. К примеру, йогурт часто рекламируют как полезный перекус или легкий завтрак, но некоторые виды могут содержать много скрытого сахара.

Действительно ли употребление йогурта может помочь вам похудеть? Чтобы узнать больше, eatthis.com обратилось к диетологу Эми Гудсону. Эксперт поделилась мыслями о том, как йогурт может помочь в процессе потери веса.

Может ли йогурт помочь вам похудеть?

Ответ на этот вопрос положительный: Гудсон подтверждает, что йогурт может быть "полезным дополнением" к любой здоровой диете или плану потери веса благодаря своему питательному составу. Однако важно правильно интегрировать его в ваше ежедневное питание:

Йогурт содержит пробиотики

Многие виды йогурта имеют "живые активные культуры", известные как пробиотики. "Эти полезные бактерии могут поддерживать здоровый микробиом кишечника, что связано с улучшенным контролем веса и пищеварением", – объясняет Гудсон.

Богат полезными веществами

По словам Гудсона, йогурт насыщен важными питательными веществами, такими как витамин D, кальций и витамины группы B. "В частности, кальций может играть определенную роль в регуляции веса и метаболизме жиров", - отмечает она.

Универсальный продукт

Йогурт можно употреблять разнообразными способами, а добавление полезных ингредиентов лишь усилит его питательные свойства. Добавление ягод, орехов или семян может сделать его еще более полезным. "Эти дополнения повысят содержание клетчатки, что будет способствовать насыщению. Йогурт может быть как парфе, так и ингредиентом для полосы или блинов начинки", - отмечает Гудсон.

Пять способов, как йогурт может помочь в похудении

Гудсон советует выбирать обычный несладкий йогурт, чтобы избежать добавленного сахара. Добавляя орехи, семена или фрукты, вы увеличите содержание клетчатки и полезных веществ.

Высокое содержание белка

Йогурт является отличным источником белка, позволяющим вам дольше оставаться сытыми, уменьшая риск переедания. "Белок известен своим насыщающим эффектом. Он также помогает сохранять мышечную массу, что важно для метаболизма", – подтверждает Гудсон.

Низкая калорийность

Выбирая йогурт с низким содержанием жира или без него, вы получаете низкокалорийный продукт, идеально подходящий для контроля веса.

Контроль аппетита

Йогурт может помочь управлять гормонами голода, такими как грелин и лептин, уменьшая желание перекусить нездоровыми продуктами, отмечает Гудсон.

Улучшение пищеварения

Благодаря пробиотикам йогурт способствует здоровому микробиому кишечника, что улучшает пищеварение и помогает контролировать вес.

Регулировка уровня сахара в крови

Белки и жиры в йогурте помогают поддерживать стабильный уровень сахара в крови, уменьшая риск энергетических спадов и желание употреблять в пищу сладости.

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