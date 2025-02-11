Есть и худеть: продукты, которые зря считают врагами стройной фигуры

Многие считают, что для похудения нужно отказаться от любимых продуктов, но это не всегда так. Некоторые блюда, которые имеют сомнительную репутацию, действительно могут помочь вам контролировать вес.

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Главное – знать, как правильно их употреблять, чтобы извлечь пользу, а не лишние калории. Издание eatthis.com рассказывает, какие неожиданные продукты можно оставить в своем рационе без ущерба для фигуры.

Важно понимать, что баланс является ключом к успешному похудению. Это означает контроль порций, разнообразие и сбалансированное питание, а также достаточную физическую активность, качественный сон и минимизацию стресса. Кроме полезных овощей и диетической курицы есть еще несколько продуктов, которые могут быть частью здорового рациона.

1. Сухофрукты

Чернослив, изюм и другие сушеные фрукты часто критикуют за высокое содержание природных сахаров. Однако без добавленного сахара и в умеренных количествах они являются отличным источником клетчатки, что способствует сытости. Исследования показывают, что люди, употребляющие в пищу сухофрукты, обычно имеют лучший рацион и меньший риск ожирения.

Главное – следить за размерами порций. Например, одна порция изюма – это примерно 40-50 ягод (28 г), а чернослива – всего 5 штук.

2. 100% апельсиновый сок

Этот напиток часто обвиняют в высоком содержании сахара, однако он содержит только натуральные фруктовые сахара и является богатым источником витамина С.

Исследования свидетельствуют, что взрослые, регулярно потребляющие 100% апельсиновый сок, имеют более низкий индекс массы тела, а пьющие подростки реже страдают ожирением. Одна порция (240 мл) приравнивается к фруктовой порции. Если соединить сок с источником клетчатки, белков или полезных жиров, он будет еще более полезен.

3. Паста

Макароны обычно считают вредными из-за высокого содержания углеводов. Однако паста из манной крупы имеет уникальную белковую структуру, которая обеспечивает длительное высвобождение энергии без резких скачков сахара в крови.

Одно из исследований показало, что люди, которые ели пасту 5 раз в неделю, теряли вес так же, как те, кто ел ее всего 3 раза в неделю. Важно контролировать размер порции. Для сбалансированного питания их следует совмещать с овощами, нежирными белками и полезными жирами.

4. Яйца

Яйца содержат жиры, поэтому их иногда считают несовместимыми с похудением. Однако, благодаря высокому содержанию белка, они прекрасно насыщают и помогают уменьшить общее количество потребленных калорий.

Американская кардиологическая ассоциация рекомендует употреблять в одно яйцо или два белка в день как часть здорового рациона. Главное – избегать высококалорийных добавок, таких как бекон или колбаса.

5. Шоколад

Не весь шоколад полезен. Молочный и белый шоколад содержит много сахара, что может способствовать набору веса. Тем не менее, темный шоколад с высоким содержанием какао не имеет такого влияния.

Исследования подтверждают, что умеренное потребление черного шоколада не приводит к увеличению веса. Чтобы получить максимум пользы, следует выбирать варианты с минимумом сахара и высоким содержанием какао.

6. Картофель

Хотя картофель содержит много крахмала, он может быть частью здорового рациона, если готовить его правильно.

Жареный картофель или пюре с маслом и сметаной – не самый лучший выбор для контроля веса. Но запеченный или вареный картофель без лишнего жира может быть сытным и полезным блюдом.

7. Орехи

Из-за высокой калорийности орехи часто исключают из диеты. Однако они содержат полезные жиры, растительный белок и клетчатку, что способствует длительному насыщению.

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