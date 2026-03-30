Эта привычка перед сном вредит мозгу: предупреждение невролога

Полноценный сон часто недооценивают, хотя именно он играет ключевую роль в здоровье мозга. Многие люди жертвуют отдыхом ради гаджетов, даже не задумываясь о последствиях.

В то же время специалисты отмечают: одна простая привычка может существенно повлиять на когнитивные функции и самочувствие. Невролог с многолетним опытом Раба Наваза Хана объясняет parade.com, чего стоит избегать, чтобы сохранить ясность ума на долгие годы.

Мозг – это своеобразный центр управления всем организмом. Он отвечает за движения, мышление, принятие решений и память. Именно поэтому он нуждается в не меньшей заботе, чем тело. Хорошая новость в том, что для поддержания его функций не нужно кардинально менять жизнь – достаточно небольших, но регулярных привычек. Например, общение, качественный сон и контроль стресса могут существенно улучшить психическое состояние и поддержать долголетие мозга.

Привычка, которой стоит избегать

По словам врача, ключевую роль играет сон. Но существует распространенная ошибка, которую многие недооценивают.

"Единственная привычка, которой я избегаю, – это кража сна из-за того, что я засиживаюсь за телефоном или ноутбуком допоздна, особенно в постели. Люди считают это безвредным отдыхом, но на самом деле это часто приводит к хроническому недосыпанию. Именно во время сна мозг упорядочивает воспоминания, снижает уровень стресса и очищается. Если постоянно сокращать сон, последствия накапливаются незаметно, но влияют на здоровье в долгосрочной перспективе", – объясняет Хан.

Последствия недостатка сна

Регулярное недосыпание или нарушение сна заставляют мозг работать в режиме постоянного напряжения. Из-за этого страдают глубокие фазы сна, которые особенно важны для восстановления.

Хан отмечает, что именно глубокий сон связан с обучением, иммунной системой и очищением мозга от продуктов обмена.

"Со временем хроническая нехватка сна приводит к ухудшению концентрации, замедлению мышления, нестабильному настроению и повышенному риску сосудистых заболеваний. Одна бессонная ночь не вызывает серьезных болезней, но длительный дефицит сна существенно повышает риски, особенно если есть гипертония, диабет или апноэ", – добавляет врач.

Привычки для качественного сна

Чтобы улучшить сон, важно найти собственный комфортный ритм. Кому-то помогает тишина, другим – фоновый шум. Кто-то расслабляется в ванне, а кто-то – с книгой. Идеального рецепта нет, но есть универсальные рекомендации.

"Я всегда просыпаюсь в одно и то же время – это лучше стабилизирует биологические часы, чем строгое время засыпания. Мой вечерний ритуал максимально прост: приглушенный свет, минимум экранов и спокойный переход ко сну. Физическая активность в течение дня также важна, ведь она улучшает кровообращение мозга и качество сна. Кроме того, я серьезно отношусь к храпу и дневной сонливости, ведь апноэ – это распространенная, но часто недооцененная проблема", – делится врач.

Главный совет

Если изменить только одну привычку, врач советует убрать телефон из спальни или хотя бы держать его подальше от кровати.

"Выключайте экраны за 45060 минут до сна и заменяйте их чем-то успокаивающим – теплым душем, легкой растяжкой или чтением. Если мысли не дают заснуть, запишите их на бумаге в течение двух минут и отложите блокнот. Часто проблема не в недостатке силы воли, а в том, что раздражители всегда рядом", – советует Хан.

