Эта привычка предотвращает образование камней в почках: о чем говорит наука

Камни в почках могут образовываться из-за неправильных пищевых привычек, в частности в результате недостаточного потребления воды или чрезмерного употребления продуктов с высоким содержанием сахара, соли или фруктозы. Кроме того, недостаток кальция в организме также может способствовать формированию оксалата кальция, самого распространенного типа камней в почках.

Согласно исследованию от Mayo Clinic Proceedings известно, что диеты, богатые кальцием и калием, могут помочь предотвратить образование камней в почках и уменьшить риск их повторного возникновения. Как это работает и к какому выводу пришли учёные, рассказали в Eat This, Not That.

Исследование, которое длилось с 1 января 2009 года по 31 августа 2018 года, охватило результаты 411 человек с симптомами мочекаменной болезни. Все участники заполнили анкеты, в которых вносили сведения о своем рационе, чтобы выявить факторы, что могут способствовать образованию симптоматических камней в почках. Результаты показали, что люди, которые потребляли меньше кальция, калия, кофеина и фитата, а также пили меньше воды, имели более высокие шансы на образование симптоматических камней в почках.

Таким образом, диеты, богатые кальцием и калием, имеют важное значение для поддержания здоровья, особенно с возрастом. Кальций помогает развивать кости и поддерживать их минеральную плотность, тогда как калий, важный электролит, который необходим для правильного сокращения мышц. Дополнительно, он может помочь снизить артериальное давление.

Внося изменения в рацион учтите, что низкое потребление кальция и калия может увеличить риск образования камней в почках, а потому важно употреблять больше продуктов, богатых этими питательными веществами. В частности, молочные продукты, такие как молоко, творог и йогурт, являются основным источником кальция, а также содержат необходимый для организма калий. Также, немало калия содержится в картофеле, бананах, авокадо, фасоли и клубнике.

Однако кроме еды не следует забывать о регулярной гидратации, поскольку недостаточное потребление воды может повысить риск образования камней в почках, особенно для тех, кто уже склонен к этой проблеме. Чтобы проверить свой уровень гидратации, обратите внимание на цвет мочи: бледно-желтая сигнализирует о нормальном уровне, тогда как темная о необходимости пить больше воды.

