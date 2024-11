Эта рыба сделает вас умнее: какую пищу следует есть чаще

Морепродукты - это источник белка, полезных жиров, витаминов группы В и важных минералов, таких как цинк и йод, которые особенно полезны для здоровья мозга. Следовательно, для тех, кто стремится улучшить умственные способности, лучшим выбором станет дикий лосось.

Кроме того, рекомендуется употреблять не менее 225 г морепродуктов в неделю, однако многие люди этого не придерживаются. Почему для поддержания тела и мозга необходимо употреблять такую рыбу и о каких ее преимуществах вы могли не знать, рассказали в Eat This, Not That.

Согласно информации от Nutrients, мозг более чем наполовину состоит из жиров, особенно омега-3, главным из которых является DHA (докозагексаеновая кислота). Лосось - это отличный источник DHA и EPA, которые поддерживают мозг в здоровом состоянии, поскольку в порции дикого лосося (85 г) содержится 1,22 г DHA и 0,35 г EPA, что покрывает суточную потребность в этих кислотах. Таким образом, добавляя лосось в рацион, вы получаете почти 100% рекомендованного количества DHA и EPA.

Кроме того, другие исследования показывают, что диета с высоким содержанием омега-3 может снижать риск когнитивных нарушений. В частности, основные источники омега-3, которые содержатся в диком лососе, способствуют выработке белка BDNF, поддерживающий рост и восстановление клеток мозга. Это помогает замедлить возрастные изменения и улучшить работу мозга.

Поэтому, лосось это не только вкусная рыба, но и полезный для мозга протеин, который стоит есть по крайней мере 2-3 раза в неделю. Вы можете запекать его в духовом шкафу, жарить на гриле с овощами или готовить из него салаты, боулы или жарить котлеты.

