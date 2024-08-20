Лучшая рыба по мнению диетологов: что следует добавить в рацион
Употребление рыбы несколько раз в неделю значительно улучшает здоровье, поддерживая сердце и снижая риск диабета. Хотя большинство людей выбирает лосось, однако для сбалансированного рациона стоит попробовать некоторые другие виды рыбы.
Аляскинский минтай – это доступный вариант с низким содержанием ртути и высоким уровнем питательных веществ, который следует употреблять минимум 2-3 раза в неделю для максимального эффекта. Какие преимущества этого вида рыбы и как минтай способствует улучшению здоровья, рассказали в Eat This, Not That.
Доступность и вкус
Если вам не нравится сильный рыбный привкус лосося или его цена слишком высока, попробуйте более мягкий и доступный аляскинский минтай. Он хорошо подходит для тех, кто не привык есть рыбу. Эта рыба легко впитывает вкусы специй и маринадов, что делает его универсальным вариантом для различных блюд.
Источник витаминов и минералов
Аляскинский минтай часто используется в приготовлении разной пищи, от рыбных палочек до сэндвичей с рыбой в панировании. Минтай имеет многочисленные преимущества, поскольку такая рыба богата витаминами, минералами и антиоксидантами, включая витамин B12 и селен. Всего в одной порции рыбы можно получить 10% дневной потребности в витамине D и калия.
Источник жирных кислот омега-3
Аляскинский минтай является отличным источником жирных кислот омега-3, которые могут снижать риск сердечно-сосудистых заболеваний, рака и смертности. Рекомендуется потреблять от 1100 до 1600 мг омега-3 в день, а дополнительные 1000 мг могут снизить риск сердечных заболеваний на 5,8%, а сердечного приступа на 9%.
Имеет низкое содержание ртути
Хотя употребление рыбы полезно, но есть некоторые виды, которые могут содержать много ртути, что опасно для здоровья, особенно для беременных и детей. Минтай имеет наименьший уровень ртути среди рыб, поэтому является безопасным выбором для регулярного потребления.
Аляскинский минтай – один из лучших видов рыбы
Аляскинский минтай – это вкусная, легкая и доступная рыба с низким содержанием ртути, что является альтернативой тунцу. Попытайтесь приготовить разнообразные блюда из минтая для улучшения своего рациона.
Ранее OBOZ.UA рассказал, какую рыбу следует употреблять для похудения.
Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.
Материалы на этом сайте рекомендованы для общего информационного использования и не предназначены для установления диагноза или самостоятельного лечения. Медицинские эксперты OBOZ.UA гарантируют, что весь контент, который мы размещаем, публикуется и соответствует самым высоким медицинским стандартам. Наша цель – максимально качественно информировать читателей о симптомах, причинах и методах диагностики заболеваний. Призываем не заниматься самолечением, а для диагностики заболеваний и определения методов их лечения советуем обращаться к врачам.