Эта утренняя привычка может уменьшить объем мышц: о чем важно знать

Выбор правильного завтрака может быть непростым, особенно если вы хотите поддерживать форму или наращивать мышцы. Кроме того, эта задача может дополнительно усложниться, если вы придерживаетесь специальной диеты или экспериментируете с периодическим голоданием.

Хотя исследования показывают, что периодическое голодание может ускорить метаболизм, способствовать похудению, а также уменьшать воспаление, существуют факты, которые отрицают преимущества этой стратегии. Что стоит знать о периодическом голодании, рассказали в Eat This, Not That.

Периодическое голодание имеет свои недостатки. Согласно исследованию от Frontiers in Nutrition известно, что этот способ питания может вызывать головные боли, особенно на начальных этапах адаптации, а также проблемы с пищеварением, такие как запоры или диарея. Кроме того, для тех, кто стремится одновременно наращивать мышечную массу, результаты от такого объединения не всегда оказываются положительными.

Исследование JAMA Network показало, что модель питания, основанная на ограничении во времени, не имела значительного влияния на потерю веса у людей с ожирением. Хотя некоторые участники эксперимента все же похудели, основной потерянной массой была мышечная, а не жировая ткань, что является важным недостатком этой диеты.

Таким образом, периодическое голодание без жестких ограничений может не дать желаемых результатов для тех, кто хочет увеличить мышечную массу и сжечь жир. Гарвардская медицинская школа отметила, что для достижения реальных результатов важно сочетать такую диету с правильными физическими упражнениями и сбалансированным питанием, например, средиземноморская или палео-диета. Также, не стоит пропускать завтрак, поскольку это может негативно повлиять на ваши достижения в тренировках.

