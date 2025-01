Полезные пищевые привычки, которые сохранят здоровье сердца

Чтобы снизить риск сердечных заболеваний, важно включить здоровые пищевые привычки в повседневную жизнь. Вместо того чтобы беспокоиться о сложных факторах, лучше сосредоточьтесь на простых изменениях в рационе, которые легко внедрить и соблюдать ежедневно.

В Eat This, Not That рассказали, какую пищу стоит употреблять регулярно, чтобы избежать проблем с сердечно-сосудистой системой. Используйте эти простые советы, чтобы не только уменьшить риск, но и сделать еду более вкусной и полезной.

Лосось дважды в неделю

Чтобы улучшить здоровье сердца, старайтесь дважды в неделю потреблять жирную рыбу. В частности, лосось, выращенный на фермах, является отличным источником жирных кислот омега-3, которые способствуют нормализации уровня триглицеридов, снижают давление и повышают уровень "хорошего" холестерина.

Вместо красного мяса ешьте бобовые

Бобовые — это низкокалорийные, растительные белки, которые имеют низкое содержание насыщенных жиров. Кроме того, добавление их в рацион может снижать риск сердечных заболеваний. Поэтому, попробуйте заменить красное мясо на бобы или сочетать их с мясом, уменьшая его количество в блюдах.

Отдавайте предпочтение цельному зерну

Чтобы снизить риск сердечных заболеваний, замените очищенные зерна, такие как белый хлеб и рис, на цельнозерновые продукты. Выбор цельнозернового хлеба, коричневого риса, киноа и макарон помогает снизить уровень "плохого" холестерина и повысить "хороший", что способствует здоровью сердца.

Выбирайте ягоды на перекус

Ягоды, такие как малина, ежевика и клубника, богаты антиоксидантами, которые защищают клетки от повреждения. Исследования показали, что регулярное потребление ягод может улучшить показатели, связанные с сердечно-сосудистыми заболеваниями, в частности снизить уровень "плохого" холестерина, давление, а также помочь контролировать вес.

Ешьте больше листовой зелени

Добавляйте листовую зелень, такую как капуста, шпинат или листовая капуста, в свой рацион для поддержания здоровья сердца. Эти продукты богаты витамином К и нитратами, которые помогают защищать артерии. Кроме того, можно добавлять их в салаты, смузи или использовать капусту вместо хлеба или лаваша.

