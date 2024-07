Эти продукты борются с симптомами мигрени: что добавить в рацион

Мигрень - это неврологическое расстройство, значительно усложняющее повседневную жизнь миллиардов людей по всему миру. Кроме того, мигрень часто требует сложного лечения и имеет определенные побочные эффекты, выраженные в форме запора, тошноты и даже выпадения волос.

Исследования показывают, что изменения в питании, в частности, увеличение потребления жирных кислот омега-3 и ограничение омега-6, могут помочь снизить частоту и интенсивность приступов мигрени. Какие продукты следует чаще есть в своем рационе, чтобы предотвратить мигрень, рассказали в Eat This, Not That.

Жирная рыба

Жирная рыба, как сардины, анчоусы, скумбрия, лосось, белый тунец и форель, является важным источником омега-3 жирных кислот. Чтобы обеспечить достаточное потребление омега-3, рекомендуется потреблять как минимум 2-3 порции рыбы в неделю.

Семена чиа

Эти семена являются растительным источником омега-3, получаемого из альфа-линоленовой кислоты (ALA), которую организм превращает в эйкозапентаеновую кислоту (EPA) и докозагексаеновую кислоту (DHA). Кроме того, чиа содержит много клетчатки и белка. Добавить эти семена можно к хлопьям, салатам, смузи или сделать из них пудинг.

Семена льна

Семена льна – это отличный растительный источник омега-3 для тех, кто не потребляет рыбу. Они содержат ALA, которую можно превратить в полезные EPA и DHA. Для наилучшего сохранения их полезных жиров следует измельчать семена перед употреблением или покупать предварительно измельченные. Они имеют приятный ореховый вкус и богаты белоком и клетчаткой, что делает их полезным дополнением ко многим блюдам, включая кексы, салаты, смузи и йогурт.

Грецкие орехи

Грецкие орехи содержат большое количество жирных кислот омега-3, а также значительное количество белка, клетчатки и магния, известного как средство для уменьшения мигреней. Такие орехи отлично подходят как добавка к салатам и десертам.

БАДы

Если вы не едите рыбу и нуждаетесь в омега-3, рассмотрите прием добавки из рыбьего жира. Многие организации здравоохранения рекомендуют принимать 1000 мг рыбьего жира в день для тех, кто регулярно не потребляет рыбу. Итак, выбирайте БАДы среди брендов с 5-звездным рейтингом по программе Международных стандартов рыбьего жира (IFOS).

