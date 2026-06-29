Эти продукты на завтрак могут ускорить старение кожи: что советуют изменить эксперты

Состояние кожи зависит не только от возраста или генетики, но и от повседневных привычек. Особое значение имеет завтрак, ведь именно он задает тон питанию на весь день.

Видео дня

Некоторые популярные утренние продукты могут способствовать ускорению процессов старения, даже если кажутся безобидными. Диетологи рассказали eatthis.com, каких привычек следует избегать, чтобы дольше сохранить кожу здоровой и упругой.

Избыток сахара на завтрак

Сладкие пончики, маффины, блины или другая выпечка могут казаться прекрасным началом дня, но регулярное употребление таких продуктов не идет на пользу коже.

"Чрезмерное употребление сахара может нанести вред вашей коже", – отмечает диетолог Лорен Манакер.

Специалист объясняет, что большое количество добавленного сахара способствует образованию конечных продуктов гликирования (AGE), которые связывают с ускоренным старением кожи. Время от времени можно позволить себе сладости, однако если это становится ежедневной привычкой, негативные последствия могут проявиться быстрее.

Главные истории дня

Белый хлеб вместо цельнозернового

Еще одно распространенное заблуждение – выбор тостов из белого хлеба.

"Белые зерна лишены своих богатых питательными веществами свойств и на самом деле являются просто еще одной разновидностью сахара, а в процессе рафинирования теряется высокое содержание витаминов группы В", – говорит диетолог Кортни Д’Анджело.

Зато цельнозерновой хлеб подвергается гораздо меньшей обработке, поэтому сохраняет больше полезных веществ. По словам эксперта, витамины группы В могут помогать уменьшать воспалительные процессы в организме, что положительно сказывается и на состоянии кожи.

Недостаток овощей и фруктов

Даже если завтрак содержит белок, например яйца, но состоит только из бекона, картофеля или других сытных продуктов без овощей и фруктов, организм недополучает важных питательных веществ.

"Фрукты и овощи богаты антиоксидантами, которые могут помочь поддерживать здоровье кожи, поэтому добавление ягод в овсянку или горсти шпината к утренним яйцам может помочь вам насытиться естественным образом", – советует Манакер.

Антиоксиданты помогают защищать клетки от повреждений, что способствует более здоровому и свежему виду кожи.

Слишком сладкий кофе

На внешний вид влияет не только еда, но и то, что добавляют в утренний кофе. Избыток сахара или других подсластителей в напитке также может негативно сказаться на состоянии кожи.

"Сахар обладает провоспалительным действием, способствует развитию нездорового микробиома и может вызывать резкое повышение уровня сахара в крови, что является признаками ускорения процесса старения", – объясняет Д'Анджело.

Как сделать завтрак полезнее?

Чтобы поддерживать здоровье кожи, диетологи рекомендуют сократить количество добавленного сахара, отдавать предпочтение цельнозерновым продуктам, а также регулярно включать в завтрак фрукты и овощи. Не менее важно поддерживать достаточный уровень гидратации, ведь употребление достаточного количества воды остается одной из лучших привычек для сохранения здоровой и ухоженной кожи.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, какую овсянку не стоит есть на завтрак.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.