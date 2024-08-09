Это опасно: как понять, что ваша работа вредит психическому здоровью

Найти баланс между требованиями работы и личным благополучием особенно сложно. Реальность такова, что ваша работа может иметь серьезные последствия для психического и физического здоровья.

Профессор экономики Джон Пенкавелл подчеркивает, что исследования подтверждают негативное влияние длительной работы на здоровье. Например, отчет Всемирной организации здравоохранения свидетельствует, что изнурительные рабочие дни влекут за собой ежегодную смерть 745 000 человек. Об этом пишет eatthis.com.

Также другие исследования указывают на то, что перегруженные работники менее эффективны. Одно из исследований показывает, что производительность резко снижается, а дальнейшая работа становится малоэффективной, если работать более 64 часов в неделю.

Если вы чувствуете, что ваша работа оказывает негативное влияние на ваше психическое здоровье, есть несколько важных признаков, на которые стоит обратить внимание:

Проблемы в личных отношениях

Если вы часто ссоритесь с партнером, теряете терпение с детьми или избегаете друзей из-за психического истощения, это может быть серьезным признаком того, что ваша работа вредит психическому здоровью.

Психиатр Джесси Голд отмечает, что ваше плохое самочувствие может влиять на близких. Следовательно, рабочий стресс может "переливаться" из офиса домой, оказывая негативное влияние на членов семьи и партнеров.

Отсутствие контроля

Если вы не являетесь владельцем бизнеса или генеральным директором, всегда будут аспекты работы, которые вы не можете контролировать. Исследования показывают, что недостаточный контроль за рабочими процессами может вредить здоровью.

Как сообщается в Journal of Applied Psychology, автономия на работе оказывает непосредственное влияние на физическое и психическое здоровье. Доцент кафедры организационного поведения Эрик Гонсалес-Муле объясняет, что перегрузка на работе усугубляет психическое здоровье и повышает вероятность серьезных проблем со здоровьем.

Чувство безнадежности

Если вы теряете интерес к работе, даже в любых сферах, это может свидетельствовать о психическом выгорании. Джесси Голд подчеркивает, что снижение производительности и страх проверять электронную почту являются признаками ухудшения психического здоровья. Негативные мнения типа "я безнадежен" также указывают на эти проблемы.

Перегрузка часами работы

Работа более 39 часов в неделю связана с повышенным риском психических проблем. Исследование, проведенное в Social Science & Medicine, показывает, что долгие рабочие часы могут подрывать здоровье из-за недостаточного времени для отдыха и самоухода.

Как указывает доктор Хуонг Динь, долгие часы работы могут привести к серьезным последствиям, таким как сердечно-сосудистые заболевания. Работа более 50-55 часов в неделю вызывает стресс, депрессию и тревогу.

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