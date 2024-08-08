Много кофе и мало спорта: 5 привычек, повышающих ваш уровень стресса

В наше время важно знать, как эффективно управлять стрессом, чтобы сохранять психическое здоровье и крепкую иммунную систему. Хотя вы не всегда способны контролировать события своей жизни, есть небольшие изменения, которые могут существенно снизить уровень стресса.

Издание eatthis.com опубликовало пять привычек, вызывающих стресс. Также ниже приведены рекомендации, как от них избавиться: от сокращения калорий до улучшения сна.

Чрезмерное потребление кофеина

Кофе может нести пользу для здоровья, но чрезмерное его употребление вредно. Избыток кофеина может повысить уровень кортизола, увеличивающий стресс. Исследование 2013 показало, что регулярное потребление большого количества кофеина может привести к увеличению веса, изменениям настроения и даже серьезным хроническим заболеваниям, таким как сердечно-сосудистые болезни и диабет. Так что ограничьте себя одной-двумя чашками кофе в день.

Слишком суровая диета

Исследование 2010 показало, что ограничение калорий повышает общий уровень кортизола, что может быть вредным для психического здоровья. Периодическое голодание, включающее длительные периоды без еды, может снижать уровень сахара в крови, вызывая раздражительность и стресс.

Вместо ограничения калорий, обратите внимание на их качество. Употребление здоровой пищи может помочь вам потреблять меньше калорий, не жертвуя ощущением сытости.

Недостаточное употребление полезной пищи

Знаете ли вы, что 95% серотонина, гормона хорошего настроения хранится в кишечных бактериях? Прием сильно обработанных продуктов с высоким содержанием сахара и насыщенных жиров может повредить эти бактерии и повысить уровень стресса.

Чтобы предотвратить это, употребляйте пробиотические продукты, такие как йогурт, чайный гриб, кефир, квашеная капуста и темпе. Также омега-3 жирные кислоты (лосось) и витамин С (темно-зеленые овощи) помогут снизить уровень кортизола.

Недостаточная физическая активность

Регулярная физическая активность поддерживает иммунную систему, снижает стресс и регулирует кортизол. Harvard TH Chan School of Public Health рекомендует 30 минут умеренных упражнений три-четыре раза в неделю. К примеру, в понедельник можете бегать, в среду заниматься йогой, а в пятницу выполнять HIIT.

Недостаточный качественный сон

Недостаточный сон может серьезно вредить вашему здоровью. CDC утверждает, что плохой сон может привести к депрессии, сердечным заболеваниям и диабету 2 типа, а также снизить иммунитет, способствовать увеличению веса и повышать стресс. Если вы не можете спать от семи до девяти часов, попробуйте два раза вздремнуть по 30 минут, чтобы снизить уровень стресса и компенсировать недосып.

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