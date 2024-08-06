Улучшает здоровье и настроение: что будет, если есть шоколад каждый день

Если шоколад – ваш ежедневный способ удовлетворить желание сладостей, стоит знать несколько важных вещей. Первое правило, о котором не стоит забывать, что не весь шоколад одинаков.

Натуральное какао содержит много антиоксидантов и питательных веществ, поэтому темный шоколад обычно полезнее других видов, имеющих добавленный сахар. Издание eatthis.com пообщалось с диетологами Кортни Д'Анджело и Трестой Бест, чтобы узнать об удивительных последствиях ежедневного потребления шоколада.

Может улучшить здоровье вашего сердца

Темный шоколад содержит антиоксиданты, которые называются флавоноидами, которые могут улучшить здоровье сердца.

В темном шоколаде есть антиоксиданты, которые улучшают кровообращение в сердце, уменьшают риск образования тромбов и снижают артериальное давление. Здоровые отношения с шоколадом могут снизить риски инсульта и сердечных заболеваний", – говорит Д'Анджело.

Может помочь справиться со стрессом

"Потребление шоколада всегда улучшает настроение, и исследования показали, что люди, которые ели шоколад, испытывали меньше стресса. Исследователи считают, что это из-за положительного влияния шоколада на сердце, поскольку стресс является фактором риска сердечно-сосудистых заболеваний", – отмечает Д'Анджело.

Однако важно обращать внимание не только на количество потребленного шоколада, но и его качество. Лучше выбирать темный натуральный шоколад.

Можете потреблять пустые калории

Темный шоколад содержит много полезных питательных веществ, но обработанный шоколад, например молочный или белый шоколад, могут содержать добавленный сахар.

"Некоторые виды шоколада могут быть источником пустых калорий, то есть ваше тело получает преимущественно калории и очень мало витаминов, минералов или фитонутриентов", – говорит Бест.

Диетолог добавляет, что пища с низким содержанием питательных веществ может способствовать увеличению веса, а добавленный сахар может вызвать более сильную тягу к сладкому.

Можете отказаться от фруктов

Фрукты – отличный источник природного сахара и углеводов. Но ежедневное потребление шоколада может изменить ваши вкусовые предпочтения и снизить потребление фруктов.

"Ежедневное употребление шоколада может помешать вам найти здоровые альтернативы для вашего сладкого. Регулярное потребление добавленного сахара может заставить вас потерять вкус к природной сладости фруктов", – говорит Бест.

Можете получить заряд магния

"Шоколад содержит магний, который имеет много преимуществ и является природным минералом, встречающимся как в земле, так и в организме человека. Магний жизненно важен для организма, поскольку он содержится в каждой клетке и выполняет много функций организма. Он также важен для здоровья мозга, поддерживая настроение и когнитивные функции, а также для работы кровеносных сосудов", – отмечает Бест.

Чем темнее шоколад, тем больше питательных веществ и магния он содержит. Молочный шоколад также может содержать полезные вещества, но его ценность снижается из-за добавленного сахара и обработанных ингредиентов.

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