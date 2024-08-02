Лакомство на похудении: действительно ли 'диетическое' мороженое настолько полезно, как кажется

Кажется, количество диетического мороженого растет с каждым днем. Взгляните на полку с замороженными десертами в вашем супермаркете, и вы увидите десятки разновидностей здорового мороженого.

Причина этого проста: легко поверить, что диетическое мороженое – это безопасное удовольствие. Но диетическое мороженое не всегда полезно. Порой лучше выбрать ложку обычного обезжиренного мороженого для вашей талии, пишет eatthis.com.

Действительно ли диетическое мороженое полезно?

Первое, что стоит упомянуть: диетическое мороженое содержит сомнительные ингредиенты, такие как пропиленгликоль, более известный как антифриз. Это химическое вещество, не существующее в природе, добавляется к некоторым замороженным продуктам для улучшения текстуры. И диетическое мороженое не исключение.

Есть также проблема с пищей с низким содержанием жира, которая может привести к набору веса. Когда из еды удаляют жир, его часто заменяют сахаром. Поэтому лучше выбрать шарик обычного мороженого, которое насытит вас, чем сладкое обезжиренное мороженое, вызывающее резкое повышение уровня сахара в крови.

Вопреки тому, чему нас учили в детстве, жир сам по себе не делает вас толще – это чрезмерное потребление калорий приводит к этому. Диетологи теперь рекомендуют отказаться от обезжиренных молочных продуктов в пользу обычного молока и йогуртов, которые лучше насыщают, помогая потреблять меньше калорий. Исследование в American Journal of Clinical Nutrition показало, что люди, которые ели больше жирных молочных продуктов, имели самый низкий уровень заболеваемости диабетом, тогда как те, кто употреблял обезжиренные продукты, имели самый высокий уровень.

Диетическое мороженое может также содержать искусственные подсластители, такие как аспартам или ацесульфам калия, которые могут способствовать набору веса.

"Искусственные подсластители влияют на наше чувство сытости. Наши тела эволюционно ожидают много калорий, когда мы едим что-то очень сладкое, и эти искусственные подсластители в 400-8000 раз слаще сахара", - объясняет диетолог Изабель Смит.

Поэтому не стоит поддаваться искушению диетического мороженого с невероятно низким количеством калорий на пол-литра, что поощряет вас съесть все сразу. Лучше включить в свой рацион как можно больше необработанных продуктов, иногда позволяя себе лакомство. Это будет иметь положительный эффект – вы будете чувствовать себя лучше, иметь больше энергии и быстрее будете достигать своих целей по похудению.

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