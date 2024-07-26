Популярные напитки, которые могут нанести вред вашему здоровью

Большинство из нас в течение дня пьют что-то, чтобы утолить жажду ты избежать обезвоживания. Обычно это вода, но иногда мы выбираем что-нибудь другое для удовольствия.

Даже некоторые напитки, которые кажутся полезными, могут нанести вред здоровью. Издание eatthis.com опубликовало 5 напитков, которые, согласно научным исследованиям, могут принести больше вреда, чем пользы.

Фруктовый сок

Если вы любите выпить стакан фруктового сока на завтрак, это может оказаться не лучшим выбором для вашего здоровья. Исследование 2019, опубликованное в JAMA Network, показало, что порция фруктового сока повышает риск смертности на 24%. Исследователи из Корнельского университета, Университета Эмори и Университета Алабамы наблюдали за 13 440 взрослыми в течение шести лет и обнаружили, что ежедневное потребление сока повышает риск сердечных заболеваний, даже если он содержит витамины и фитонутриенты.

Энергетические напитки

Энергетические напитки придают быстрый заряд энергии благодаря высокому содержанию кофеина. Энергетические напитки содержат до 120 миллиграмм кофеина. Поэтому они могут вызвать серьезные проблемы со здоровьем, такие как повышенный стресс, агрессивное поведение, злоупотребление алкоголем или сигаретами, высокое артериальное давление, риск ожирения и диабета 2 типа, плохое качество сна и раздражение желудка.

Кофе

Любители кофе знают, как легко можно убрать с количеством. Однако употребление шести и более чашек кофе в день может повысить риск сердечно-сосудистых заболеваний. Исследование 2019 года, опубликованное в журнале Clinical Nutrition, показало, что длительное потребление большого количества кофе увеличивает количество липидов в крови через соединение "кафестол", которое повышает уровень холестерина. Кафестол присутствует в нефильтрованных напитках, таких как френч-пресс, турецкий и греческий кофе, а также в эспрессо.

Чай из окопника

Чай из окопника может быть вредным из-за высокого содержания пиролизидиновых алкалоидов, повреждающих печень. Исследование 2004 показало, что потребление такого чая может привести к токсичности печени. Исследование 2018 также выявило, что эти алкалоиды взаимодействуют с печенью и могут мутировать ее ДНК и вызвать рак. В 2001 году Управление по контролю за пищевыми продуктами рекомендовало убрать чай из окопника с рынка.

Бурбон

Алкогольные напитки могут быть как полезными, так и вредными для вашего здоровья. Если вы выбираете крепкий алкоголь, как бурбон, то рискуете получить сильнее похмелье. Исследование 2010 года выявило, что похмелье было на 36% хуже у пьющих бурбон по сравнению с водкой. Это связано с наличием конгенеров – веществ, которые придают алкоголю вкус, но могут вызывать похмелье. Чтобы избежать этого, ограничьте потребление бурбона.

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