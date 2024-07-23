Популярный сок, уменьшающий воспаление: что говорят о нем диетологи

Здоровье может улучшиться благодаря еде, которую вы уже любите, и вот еще один продукт, который следует добавить в ваш список покупок. Зарегистрированный диетолог рассказывает о том, как один вкусный сок может поддержать ваш иммунитет, бороться с раком и снизить уровень воспаления в организме.

Речь идет не о горьких или острых здоровых напитках, таких как сок амлы или сок сельдерея. Диетолог рекомендует ананасовый сок, помогающий бороться с воспалением, пишет eatthis.com.

Диетолог Алина Петре рассказала, что ананасовый сок не только обладает превосходным вкусом, но и, по данным текущих исследований, предлагает множество преимуществ для здоровья. В частности, он помогает бороться с воспалением, которое может привести к боли или серьезным заболеваниям.

Как ананасовый сок борется с воспалением?

Петр объясняет, что ананас содержит пищеварительные ферменты под названием бромелайн. Исследования показали, что Бромелайн защищает от многих проблем со здоровьем, связанных с воспалением. Некоторые исследователи считают, что это соединение может быть столь же эффективным, как нестероидные противовоспалительные препараты, но без побочных эффектов. Хотя бромелайновые добавки содержат больше этих ферментов, потребление ананаса также полезно для вашей диеты.

Сила бромелайна

Петр говорит, что бромелайн иногда используют в медицинских учреждениях для лечения серьезных ожогов, а также воспалений, вызванных травмами, ранами или операциями. Бромелайн также угнетает рост рака в нескольких частях тела, включая кожу, грудь, толстую кишку и другие части желудочно-кишечного тракта.

Исследования показали, что бромелайн стимулирует выработку белых кровяных телец, помогающих организму эффективно реагировать на нежелательные факторы, включая рост раковых клеток.

Другие преимущества ананасового сока

Благодаря содержанию бромелайна ананасовый сок также способствует пищеварению, защищает от вирусов и респираторных инфекций, снижает кровяное давление и предотвращает образование тромбов. Как и хоть какой сок, чем натуральнее, тем лучше. Если у вас нет соковыжималки, чтобы получить свежий ананасовый сок, обязательно прочтите этикетку в магазине и избегайте продуктов с добавлением сахара или искусственных ингредиентов.

Диетолог Марджи Весдок рекомендует ограничить потребление сока до восьми стаканов в день из-за высокого содержания калорий.

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