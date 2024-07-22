Углеводы против жира: лучшие продукты, которые помогут избавиться от лишнего на животе

Если вы пытаетесь избавиться от жира на животе, возможно, вы считаете, что углеводы нужно полностью исключить. Но это не совсем так. Углеводы имеют плохую репутацию из-за ассоциации с простыми углеводами, содержащимися в напитках, сладостях и обработанных продуктах, объясняет диетолог Джонатан Вальдес.

При чрезмерном потреблении они могут вызвать сердечно-сосудистые заболевания, диабет, инсульт и другие проблемы. Хотя важно избегать простых углеводов, другие виды углеводов могут быть очень полезны для достижения ваших целей в потере веса на животе, пишет eatthis.com.

"Углеводы, поступающие из цельных продуктов, могут быть частью здоровой и сбалансированной диеты. Не все углеводы одинаковы. Некоторые из них помогают контролировать вес и уменьшать жировые отложения", – добавляет диетолог Бриттани Михельс.

Ниже приведены углеводы, которые следует добавить в свой рацион, чтобы бороться с жиром на животе.

Цельнозерновой хлеб с высоким содержанием белка

Он не только доступен по цене, но и содержит много клетчатки и белка, что помогает чувствовать сытость при меньшем количестве калорий. Избыток калорий – это враг для жира на животе", – отмечает Вальдес.

Продукты с высоким содержанием растворной клетчатки

"Растворимая клетчатка, содержащаяся в растительных продуктах, имеет гелеобразную текстуру, замедляющую пищеварение, улучшает насыщение и помогает контролировать уровень сахара в крови. Это может способствовать уменьшению жира. Исследования показали, что потребление 10 г растворной клетчатки в день уменьшает абдоминальный жир на 3,7%. Другое исследование показало, что люди, которые ели 3/4 чашки бобов в день, весили меньше, несмотря на то, что потребляли на 199 калорий больше в день", – объясняет Михельс.

К таким продуктам относятся морковь, зеленая фасоль, брокколи, апельсины, авокадо, грейпфрут, клубника, лен и бобы.

Обычный греческий йогурт

"Обычный греческий йогурт содержит много белка – одна порция около 20 граммов. Углеводы в нем примерно такие же, как в йогурте или коровьем молоке – около 10 граммов. Благодаря высокому содержанию белка и фруктам, он вкусная закуска, которая помогает сохранить сытость при меньшей калорийности и контролировать жир на животе", – рассказывает Вальдес.

Ферментированные продукты

Некоторые пробиотические штаммы, такие как Bifidobacterium animalis, Bifidobacterium breve, Lactobacillus gasseri BNR17, Lactobacillus plantarum, Lactobacillus rhamnosus и Lactobacillus salivarius Ls-33, связаны с уменьшением жира в теле, включая жир, говорит Михельс.

Сюда входят кефир, кимчи, квашеная капуста и чайный гриб. Михельс также рекомендует рассмотреть пробиотические добавки.

Продукты с высоким содержанием пребиотической клетчатки

Пребиотическая клетчатка питает полезные кишечные бактерии, производя жирные кислоты с короткой цепью, которые поддерживают здоровую кишечную флору. Она способствует улучшению пищеварения и контроля уровня сахара в крови", – говорит Михельс.

К таким продуктам относятся лук-порей, бананы, топинамбур, мед, лук, чеснок и корень цикория.

Ранее OBOZ.UA опубликовал ежедневные привычки, которые помогут избавиться от жира на животе.

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