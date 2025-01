Ежедневная йога: упражнения, которые убирают жир в области живота

Если вы желаете избавиться от "желейного живота" - попробуйте ежедневную тренировку йоги с асанами для укрепления основных мышц. Такая регулярная тренировка поможет подтянуть живот и сделать его более крепким.

Для лучшего эффекта сочетайте занятия с правильной диетой и старайтесь быть последовательными, чтобы такие упражнения стали для вас рутиной, а не необходимостью. Какие асаны способствуют похудению и как их выполнить, рассказали в Eat This, Not That.

Поза лодки (Navasana)

Для уменьшения жира на животе попробуйте позу лодки (навасану), которая укрепляет мышцы кора, улучшает метаболизм и пищеварение. Сядьте на коврик, вытянув ноги и разместите руки за бедрами. Далее поднимите ноги так, чтобы голени были параллельны полу, держите спину прямой и вытяните руки вперед. Удерживайте позу на несколько вдохов, а для усложнения выпрямите ноги, формируя латинскую букву "V".

Поза планки (Phalakasana)

Поза "планка" активирует основные мышцы, улучшает метаболизм и помогает уменьшить жировые отложения в области живота. Она также укрепляет и тонизирует мышцы, создавая более рельефный торс. Чтобы выполнить, начните с положения для отжиманий, держа руки прямо под плечами и держите тело в прямой линии от головы до пяток. Для большего вызова попробуйте варианты боковой планки, подняв одну руку или ногу.

Поза "Собака, смотрящая вниз" (Adho Mukha Svanasana)

Эта асана укрепляет корпус, улучшает кровообращение и способствует уменьшению брюшного жира. Чтобы выполнить, начните упражнение на руках и коленях, соединив запястья с плечами. Поднимите бедра и выпрямите ноги, образовав перевернутую букву "V", сохраняя пятки на земле. Выполняя упражнение дышите глубоко, задерживая позу на несколько вдохов, а затем расслабьтесь.

Поза кобры (Bhujangasana)

Асана помогает сжигать жир на животе, активируя мышцы и стимулируя метаболизм. Для ее выполнения лягте на живот, положив ладони под плечи, и вдыхая, поднимите грудь, держа таз и ноги на полу. Растягивайте шею, глядя вверх, не напрягая ее, а перед завершением задержитесь на несколько вдохов.

Поза моста (Setu Bandhasana)

Поза мостика активирует мышцы кора, повышает метаболизм и способствует снижению абдоминального жира. Ложитесь на спину, согните колени, стопы на ширине бедер, а руки держите по бокам. Затем, поднимите бедра, сжимая ягодицы и пресс, образуя мостик. Задержитесь на несколько вдохов и медленно опустите бедра.

Поза "Освобождение ветра" (Pavanamuktasana)

Для эффективного сжигания жира на животе завершите тренировку позой для "Освобождения ветра". Она активирует мышцы живота, улучшает пищеварение и уменьшает вздутие. Ложитесь на спину, подтяните правое колено к груди и обхватите его руками. Задержитесь на несколько вдохов, а затем смените ноги и повторите с обеих сторон.

