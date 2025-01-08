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Ежедневная йога: упражнения, которые убирают жир в области живота

Александра Кошовая
Новости медицины
3 минуты
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Ежедневная йога: упражнения, которые убирают жир в области живота

Если вы желаете избавиться от "желейного живота" - попробуйте ежедневную тренировку йоги с асанами для укрепления основных мышц. Такая регулярная тренировка поможет подтянуть живот и сделать его более крепким.

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Для лучшего эффекта сочетайте занятия с правильной диетой и старайтесь быть последовательными, чтобы такие упражнения стали для вас рутиной, а не необходимостью. Какие асаны способствуют похудению и как их выполнить, рассказали в Eat This, Not That.

Поза лодки (Navasana)

Для уменьшения жира на животе попробуйте позу лодки (навасану), которая укрепляет мышцы кора, улучшает метаболизм и пищеварение. Сядьте на коврик, вытянув ноги и разместите руки за бедрами. Далее поднимите ноги так, чтобы голени были параллельны полу, держите спину прямой и вытяните руки вперед. Удерживайте позу на несколько вдохов, а для усложнения выпрямите ноги, формируя латинскую букву "V".

Ежедневная йога: упражнения, которые убирают жир в области живота

Поза планки (Phalakasana)

Поза "планка" активирует основные мышцы, улучшает метаболизм и помогает уменьшить жировые отложения в области живота. Она также укрепляет и тонизирует мышцы, создавая более рельефный торс. Чтобы выполнить, начните с положения для отжиманий, держа руки прямо под плечами и держите тело в прямой линии от головы до пяток. Для большего вызова попробуйте варианты боковой планки, подняв одну руку или ногу.

Ежедневная йога: упражнения, которые убирают жир в области живота

Поза "Собака, смотрящая вниз" (Adho Mukha Svanasana)

Эта асана укрепляет корпус, улучшает кровообращение и способствует уменьшению брюшного жира. Чтобы выполнить, начните упражнение на руках и коленях, соединив запястья с плечами. Поднимите бедра и выпрямите ноги, образовав перевернутую букву "V", сохраняя пятки на земле. Выполняя упражнение дышите глубоко, задерживая позу на несколько вдохов, а затем расслабьтесь.

Ежедневная йога: упражнения, которые убирают жир в области живота

Поза кобры (Bhujangasana)

Асана помогает сжигать жир на животе, активируя мышцы и стимулируя метаболизм. Для ее выполнения лягте на живот, положив ладони под плечи, и вдыхая, поднимите грудь, держа таз и ноги на полу. Растягивайте шею, глядя вверх, не напрягая ее, а перед завершением задержитесь на несколько вдохов.

Ежедневная йога: упражнения, которые убирают жир в области живота

Поза моста (Setu Bandhasana)

Поза мостика активирует мышцы кора, повышает метаболизм и способствует снижению абдоминального жира. Ложитесь на спину, согните колени, стопы на ширине бедер, а руки держите по бокам. Затем, поднимите бедра, сжимая ягодицы и пресс, образуя мостик. Задержитесь на несколько вдохов и медленно опустите бедра.

Ежедневная йога: упражнения, которые убирают жир в области живота

Поза "Освобождение ветра" (Pavanamuktasana)

Для эффективного сжигания жира на животе завершите тренировку позой для "Освобождения ветра". Она активирует мышцы живота, улучшает пищеварение и уменьшает вздутие. Ложитесь на спину, подтяните правое колено к груди и обхватите его руками. Задержитесь на несколько вдохов, а затем смените ноги и повторите с обеих сторон.

Ежедневная йога: упражнения, которые убирают жир в области живота

Ранее OBOZ.UA рассказал, об эффективных упражнениях по йоге, которые убирают жир на животе.

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Проверил:Доктор медицины Анна Бродская