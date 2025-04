Ежедневное употребление кофе: что произойдет с вашим организмом

Кофе является популярным источником кофеина и незаменимой частью утра, помогающей повысить энергию в начале дня. Однако исследования показывают, что со временем кофе может вызывать сонливость и даже снижать уровень энергии.

Таким образом, хотя краткосрочно кофе улучшает внимание и сосредоточенность, но его длительное потребление может иметь противоположный эффект. Подробно о долгосрочном влиянии кофеина и его действии на организм, рассказали в Eat This, Not That.

Ощущение сонливости

Когда эффект кофеина из кофе уменьшается, может возникнуть сильное чувство усталости, которое усиливается в течение дня. Единственный надежный способ справиться с этим — это полноценно выспаться, чтобы восстановить энергию и улучшить самочувствие.

Выработка толерантности к кофеину

Чем больше вы пьете кофе, тем быстрее организм развивает толерантность к кофеину, и вам нужно больше напитка для достижения того же эффекта. Однако чрезмерное потребление кофеина может затруднить засыпание, даже когда вы чувствуете усталость.

Обезвоживание

Кофе может обезвоживать организм, поскольку действует как мочегонное средство, заставляя высвобождать лишнюю воду. Это является одной из причин, почему чрезмерное потребление кофе может вызвать физическую усталость.

Как улучшить эффект от кофе?

Если кофе перестал давать желаемый эффект, попробуйте сделать перерыв или изменить частоту его употребления, чтобы организм снова стал более чувствительным к кофеину. Кроме того, не полагайтесь на кофеин как основной источник энергии — вместо этого попробуйте короткую прогулку или, если есть возможность, немного отдохнуть.

