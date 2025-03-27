Побочный эффект от употребления чая и кофе, о котором вы могли не знать
Если вы чувствуете себя истощенными, не спешите отказываться от чашки кофе или чая, поскольку вопреки распространенному мифу, они не обезвоживают организм. Хотя вода остается лучшим выбором для поддержания гидратации, напитки с кофеином тоже могут поддерживать водный баланс в теле.
Узнайте, как чай и кофе на самом деле влияют на увлажнение организма и сколько их можно пить без вреда для здоровья. Подробно об этом рассказали в Eat This, Not That.
Может ли кофе и чай вызвать обезвоживание?
Кофе и чай содержат кофеин, который может повышать концентрацию, уменьшать усталость и стимулировать работу кишечника. Хотя кофеин обладает мочегонным эффектом, исследования показывают, что умеренное потребление (до 4 чашек в день) не вызывает обезвоживания.
Можно ли пить кофе или чай вместо воды?
Несмотря на некоторые утверждения, такие напитки, как кофе и чай могут учитываться, как источник жидкости, однако, в сутки все же стоит выпивать не менее 2 литров воды. Именно вода лучше всего поддерживает энергию, помогает пищеварению и выводит токсины, тогда как чрезмерный кофеин может вызвать головную боль, бессонницу и проблемы с давлением.
Также, поскольку сиропы и сливки могут превратить напиток в сладкий десерт, пить кофе и чай лучше в чистом виде или с минимальными добавками, такими как цельное или несладкое растительное молоко. Если нужно подсластить, лучше выбрать мед или стевию, чтобы избежать чрезмерного потребления сахара.
Есть ли альтернативные источники воды?
Гидратацию в организме поддерживает не только вода, но и пища, особенно фрукты и овощи с высоким содержанием воды. Такие продукты, как огурцы, салат, сельдерей, арбуз и клубника помогают организму получать дополнительную жидкость в течение дня.
Поэтому, замените хлеб в бутербродах на листья салата и используйте сырые овощи вместо чипсов. Такое добавление зеленых соков и свежих продуктов в рацион сделает увлажнение более легким и естественным.
Как пить кофеиновые напитки?
Реакция на кофеин у всех разная, а потому стоит наблюдать, как ваше тело реагирует на кофе или чай. Некоторым достаточно одной чашки утром, а другие нуждаются в дополнительной подзарядке днем, однако употребление кофеина после обеда может навредить сну.
Лучше ограничить потребление до 1-2 чашек в день, сосредотачиваясь на травяных чаях во второй половине дня. Если не хотите считать чашки, ориентируйтесь на цвет мочи: светло-желтый — все хорошо, а темный — пейте больше воды.
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