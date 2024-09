Ежедневные упражнения для тонкой талии: тренировки для женщин старше 50 лет

Для достижения тонкой талии, важно сочетать силовые тренировки с кардио. Для этого вы можете использовать резистивные ленты, колеса для пресса и медицинские мячи, которые можно применять просто дома.

Кроме того, с возрастом важно сохранять стабильность таза и позвоночника для формирования красивой линии талии, а также включить упражнения для активации кора для эффективного укрепления мышц живота. Что именно вы можете выполнить, чтобы несмотря на возраст иметь тонкую талию, рассказали в Eat This, Not That.

Планка

Начните с позиции планки, держа тело прямым и ровным как доска. Затем, переходите к классической планке на полу, удерживая позицию на 10 секунд и постепенно увеличивая время до 30 секунд и более. Сфокусируйтесь на активации ягодичных мышц и подколенных сухожилий, сохраняя позвоночник нейтральным.

Скручивание позвоночника

Для упражнения сядьте прямо, ноги вытянуты вперед, а руки в стороны. Вдохните, поднимитесь выше, затем повернитесь влево или вправо, растягивая руки в стороны. Выдохните трижды, глубже поворачивая корпус, а затем вдохните и вернитесь в центр. Сделайте упражнение по 6 раз на каждую сторону и отдохните.

Полуоткат назад

Чтобы выполнить это упражнение, сядьте на коврик, согните колени и поставьте стопы на пол. Вытяните руки вперед, вдохните и сядьте прямо. Выдыхая, округлите позвоночник и подтягивайте пресс, возвращаясь назад. Удерживайте позицию на вдохе, а затем вернитесь в исходное положение на выдохе. Сделайте 6-8 повторений.

Боковое сгибание

Лягте боком на коврик, вытяните нижнюю руку с ладонью вниз и положите голову на нее. Поднимите верхнюю часть тела, двигая верхнюю руку к колену. Держитесь, а затем вернитесь на пол. Сделайте 6-8 повторений.

Альпинисты

Чтобы получить тонкую талию, попробуйте выполнить это упражнение. Начните в высокой планке с руками под плечами т ногами, вытянутыми назад. Быстро поднимите одно колено к груди, поверните его назад, а затем повторите с другой ногой. Чередуйте стороны.

Боковые выпады

Для бокового выпада встаньте в широкую стойку, сцепив руки перед грудью и направьте пальцы ног вперед. Отведите бедра назад, опуская тело в сторону и удлиняя отведенную ногу. Нажмите пятку согнутой ноги, чтобы вернуться в исходное положение. Повторите упражнение с другой стороны.

