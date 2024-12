Факты о еде, которые вызывают удивление: о чем вы могли не знать о своих любимых продуктах

А знали ли вы, что в среднем один человек потребляет около 900 кг пищи в год? Однако, пища - это не только топливо, но и источник удовольствия, необходимого для жизни и энергии.

Видео дня

Независимо от того, любите ли вы сладкое, как шоколад, или предпочитаете здоровые перекусы, каждый выбор имеет значение. Предлагаем вам рассмотреть некоторые интересные факты о еде от Eat This, Not That, которые могут вас удивить.

Арахибутирофобия

Не любите, когда что-то липнет к небу? Возможно, это арахибутирофобия - страх перед прилипанием арахисового масла. Однако, такой дискомфорт случается у многих, а потому вам не стоит переживать. Просто ешьте арахисовое масло осторожнее или запивайте его водой.

Грибная столица мира

Главный центр выращивания грибов мира находится в городке Кеннет-сквер, штат Пенсильвания. Именно отсюда происходит наибольшее количество грибов, которые экспортируют по всему миру. На втором месте по объемам грибов - Калифорния.

Горячий шоколад пили гораздо раньше, чем вы думаете

Майя и ацтеки были первыми, кто готовил "горячий шоколад", который использовался в религиозных церемониях, в частности на празднованиях совершеннолетия и свадеб. Этот напиток имел особое значение в их обрядах. Он был важной частью культуры и духовной жизни.

Морковь бывает разных цветов

Морковь не всегда была оранжевой. Сначала ее цвет варьировал от фиолетового до желтого. Оранжевые сорта появились гораздо позже, что стало результатом селекции, направленной на улучшение урожайности и вкусовых качеств.

Васаби не является настоящим васаби

Когда к суши вам подают васаби, скорее всего, это не настоящий васаби, а просто ароматизированный хрен. Оригинальный васаби реже встречается и, как правило, имеет более высокую цену и более насыщенный вкус.

Мускатный орех может вызвать галлюцинации

Использование чрезмерного количества специй, в частности мускатного ореха, может быть опасным. Если добавить в блюдо более двух чайных ложек, это может вызвать галлюцинации. Поэтому, стоит использовать специи умеренно, чтобы избежать неприятных последствий.

Желатин не вегетарианский

Продукты с желатином не подходят для вегетарианцев и веганов, поскольку он изготавливается из кожи, хрящей и костей животных, в частности свиней, коров и кур. Для вегетарианцев есть альтернативы, например, агар-агар, который изготавливают из морских водорослей.

Лимоны не тонут в воде

Лимоны плавают в воде, потому что их плотность подобна плотности воды. Это естественное явление, которое можно заметить, готовя воду с лимоном каждый день.

Миндаль - это не орех

Миндаль на самом деле не является орехом, а костянкой. То есть, это плод с мясистой оболочкой, в середине которого находится твердое семя. Орехи имеют сухую оболочку и не раскрываются самостоятельно, а потому миндаль является семенами, а не орехом.

Клюква должна подскочить, если она свежая

Чтобы проверить, хороша ли ваша клюква, положите ее на поверхность и посмотрите, отскакивает ли она. Если это так, то она вполне свежая.

Чайные пакетики были созданы случайно

Чайные пакетики были изобретены американцем Томасом Салливаном, жителем Нью-Йорка. Он присылал образцы чая в шелковых пакетах, и люди начали бросать их в чайник. Это стало основой для популяризации чайных пакетиков во всем мире. Сегодня этот формат настолько привычен, что кажется, будто он всегда существовал.

Сахарная вата была создана стоматологом

Сладкую вату изобрел стоматолог в 1897 году вместе с кондитером, назвав ее "сказочной нитью". В 1921 году другой стоматолог создал похожую машину и дал изделию название "сладкая вата". Новое название быстро прижилось и заменило предыдущее. Иронично, что изобретателями сладости стали те, кто борется с кариесом.

Яблоки могут долго оставаться свежими

Яблоки из супермаркета могут храниться в холодных хранилищах до года. А потому, чтобы получить максимально свежий продукт, выбирайте фрукты в сезон или на рынках. Сезонные яблоки содержат больше полезных веществ и лучше на вкус.

Когда-то редис использовался как форма оплаты

В Древнем Египте рабочим платили редькой, луком и чесноком. Считается, что эти продукты использовали, потому что они укрепляли иммунитет и защищали от инфекций.

Мороженое ели в Древней Греции

Мороженое известно человечеству уже тысячи лет. В частности, еще в V веке до н.э. греки наслаждались десертом, похожим на мороженое. С тех пор это сладкое блюдо получило популярность во всем мире.

Пицца Маргарита была названа в честь королевы

В 1889 году король Италии Умберто I и королева Маргарита посетили Неаполь и попросили приготовить простое блюдо - пиццу, которая тогда считалась едой бедных. Королеве понравилась пицца с моцареллой, помидорами и базиликом. Эта комбинация стала известной как Маргарита. С тех пор пицца получила популярность как классика итальянской кухни.

Съедобные устрицы не имеют жемчужин

Устрицы для еды и жемчуга - это разные виды. Съедобные называются острейдами, а те, что образуют жемчуг - птероидами.

Петрушка избавляет от лукового дыхания

Если недавно вы имели удовольствие съесть закуску со свежим луком, избавиться от неприятного запаха изо рта поможет несколько веточек свежей петрушки. Она нейтрализует неприятный аромат благодаря своим природным свойствам.

Ранее OBOZ.UA рассказал о полезных технологиях приготовления пищи.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.