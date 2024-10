Технологии приготовления: как создать вкусные и полезные кулинарные шедевры

Не все способы приготовления пищи одинаково полезны для здоровья. Например, жарка во фритюре может стать причиной многих проблем в долгосрочной перспективе, тогда как приготовление на пару сохраняет питательные вещества и вкус продуктов.

Важно выбирать методы, поддерживающие сбалансированное питание и повышающие питательность блюд. Предлагаем рассмотреть различные методы приготовления пищи от Eat This, Not That, чтобы узнать их преимущества и недостатки, выбрав для себя самые лучшие варианты.

Правильная техника приготовления

Выбирайте технологии приготовления, которые сохраняют витамины и питательные вещества в пище, такие как жарка, запекание, тушение или пассерование с небольшим количеством воды или масла. Эти методы могут улучшить вкус и питательность овощей. Меняйте свои способы приготовления, поскольку не все методы одинаково полезны. Кроме того, избегайте насыщенных жиров и ограничьте добавление соли, чтобы сделать блюда более здоровыми.

Неправильная техника приготовления

Избегайте способов приготовления пищи, которые повышают концентрацию насыщенных жиров и соли, ведь они способствуют развитию канцерогенов. Таким образом, жарка, гриль и копчение с добавлением жиров и соли, особенно если еда подгорела, особенно вредны для здоровья. Помните, что чрезмерное потребление насыщенных жиров и натрия связано с сердечными заболеваниями, а сожженная пища повышает риск рака.

Методы приготовления пищи от худших, до самых здоровых:

Жарка во фритюре

Жарка во фритюре считается одним из самых опасных способов приготовления пищи, поскольку может повышать риск сердечных заболеваний и инсульта. Регулярное употребление жареных блюд негативно влияет на здоровье, особенно у женщин после менопаузы. Однако, если вы все же решили жарить, выбирайте здоровые масла, такие как оливковое или авокадо.

Копчение

Ограничьте употребление копченых продуктов, особенно мяса, чтобы снизить риск для здоровья. Исследования указывают на связь между их регулярным потреблением и раком кишечного тракта.

Жарка на гриле

Грилирование сохраняет питательные вещества и уменьшает содержание жира в блюдах, но важно контролировать процесс приготовления, чтобы избежать подгорелости и канцерогенов из дыма. Избегайте чрезмерного приготовления мяса, поскольку это может негативно повлиять на здоровье, в частности повысить риск высокого кровяного давления. Выбирайте умеренную температуру для гриля, чтобы сохранить вкус и пользу продуктов.

Жарка воздухом

Попробуйте приготовление пищи в аэрофритюрнице, как здоровую альтернативу жарке. Используйте спрей с маслом авокадо для придания жареного вкуса без лишних калорий. Брюссельская или цветная капуста, сладкий картофель, курица и лосось прекрасно подходят в таком приготовлении.

Микроволновая печь

Использование микроволновой печи помогает сохранить витамин С и другие полезные вещества в пище. В частности, исследования показывают, что микроволновое приготовление и приготовление на пару лучше всего сохраняют флавоноиды в брокколи. Это связано с более коротким временем приготовления, которое уменьшает потерю нутриентов.

Пассерование

Пассерование - это вкусный и здоровый способ приготовления овощей и мяса. Используйте оливковое или подсолнечное масло, чтобы сохранить больше витамина С в брокколи. Обращайте внимание на выбор ингредиентов для максимальной пользы.

Прожаривание

Жарка овощей с небольшим количеством масла и соли может улучшить их вкус и повысить доступность питательных веществ, таких как бета-каротин и кальций. Однако эффективность этого метода зависит от конкретного продукта. Таким образом, жарка может как увеличить питательность блюда, так и уменьшить ее, а потому стоит учитывать тип пищи при выборе способа приготовления.

Сувид

Используйте метод sous vide для приготовления вкусных и сочных блюд, благодаря герметичному вакуумному уплотнению и медленному времени приготовления. Этот способ задерживает влагу и помогает сохранять полезные водорастворимые витамины, такие как витамин С и В.

Приготовление под давлением

Использование кастрюли под давлением помогает готовить простые и здоровые блюда, в частности суп или мясо. Вы просто добавляете ингредиенты, нажимаете кнопку и получаете легкое блюдо с минимальными усилиями. Кроме того, приготовление под давлением помогает сохранить питательные вещества, например, готовя таким образом, можно сохранить до 90% витамина С в брокколи.

Пропаривание

Приготовление пищи на пару - это простой способ, который сохраняет больше антиоксидантов и водорастворимых витаминов, чем сырые овощи. Таким образом, готовя морковь, перец и капусту, вы получите максимальную пользу от пищи для здоровья.

