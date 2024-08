Как готовить, чтобы начать худеть: 9 советов, которые помогут ускорить результат

Приготовление пищи дома может значительно помочь в похудении, поскольку позволяет контролировать качество и калорийность блюд. Кроме того, это не настолько трудно, как может показаться на первый взгляд, поскольку вам достаточно планировать меню на неделю, готовить блюда на несколько дней вперед и составлять список покупок заранее.

Такой подход поможет избежать употребления вредной пищи, сэкономить деньги и укрепить здоровье. Предлагаем ознакомиться с некоторыми простыми советами Eat This, Not That!, способствующие эффективному похудению.

Готовьте еду с высоким содержанием клетчатки и белка

Готовьте блюда с овощами, богатыми клетчаткой, а также белковыми продуктами, такими как бобовые или нежирная курица. Это поможет лучше контролировать голод и будет способствовать потере веса, поскольку клетчатка и белок дольше перевариваются, сохраняя ощущение сытости.

Планируйте свой рацион

Планируйте время для приготовления пищи в своем календаре, чтобы легче придерживаться целей и здорового питания. Вы можете выбрать свободный день, чтобы выбрать рецепты, потратить время на покупки и приготовления пищи заранее.

Готовьте белковую пищу партиями

Готовьте на неделю партию белковых продуктов, таких как курица или тофу, чтобы быстро добавлять их в различные блюда. Это сэкономит время и облегчит ежедневное употребление белка. Чтобы приготовить белки на ваш вкус, используйте духовку или другое оборудование, не требующее жира и масла.

Планируйте свои покупки

Перед походом в магазин составьте список ингредиентов для рецептов, которые планируете приготовить. Это поможет избежать импульсивных решений и сосредоточиться на полезных продуктах. Имея четкий план, вы быстрее справитесь с задачей и уменьшите стресс.

Держите под рукой консервированные или замороженные продукты

Когда свежие продукты недоступны, выбирайте консервированные или замороженные овощи, фрукты и белки. Они сохраняют свою питательность и удобны для быстрого приготовления. Кроме того, такие варианты часто имеют столько же полезных веществ или даже больше.

Готовьте несколько блюд одновременно

Готовьте проще, выбирая рецепты, где можно приготовить несколько блюд одновременно. Найдите легкие варианты с любимыми белковыми и овощными ингредиентами. Кроме того, используйте рецепты для сковородок - это уменьшит количество посуды и облегчит уборку.

Не позволяйте предыдущим тратам удерживать вас

Вложите деньги в качественные кухонные инструменты, чтобы облегчить приготовление пищи и придерживаться своего плана. Также, приобретите травы, специи и основные продукты оптом, что поможет сэкономить деньги в будущем. Это инвестиция в здоровое питание и существенная экономия средств.

Готовьте здоровые версии любимых блюд детства

Попробуйте готовить здоровые версии любимых блюд детства для разнообразия и собственного удовольствия. Это поможет придерживаться целей по похудению и избежать скуки от однообразных рецептов. Готовьте их большими партиями, чтобы иметь запас еды на несколько дней.

Приготовьте дополнительную еду на ужин

Приготовьте больше порций ужина, чтобы иметь готовую еду на следующий день. Это сэкономит время и поможет избежать нездоровых перекусов. Также, используйте остатки пищи для обедов на работе или дома. Такой подход способствует поддержанию здорового питания.

