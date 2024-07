Фаст-фуд способен вызвать зависимость на уровне с запрещенными наркотиками: мнения эксперта

Все знают, что вкусная и привлекательная еда из фастфуда не является здоровым выбором, поскольку она способна приводить к ожирению, а также провоцировать появление таких болезней, как сахарный диабет 2 типа, гипертонии и проблем с пищеварением. Однако, даже знание об опасности не гарантирует полноценный отказ от бургеров или картофеля фри, из-за определенных особенностей такой пищи, которая заставляет возвращаться к ней снова и снова.

Майкл Мосс, журналист и лауреат Пулитцеровской премии в своей книге отмечает, что такая пища может вызвать такую же зависимость, как и героин, благодаря высокому содержанию жира, соли и сахара. Отмечается, что именно эти компоненты активируют те же механизмы удовольствия в мозге, что и наркотики, рассказали в Eat This, Not That.

Жир, сахар и соль активируют в мозге высвобождение дофамина, что аналогично действует на морфин. Это объясняет, почему мозгу трудно отказаться от любимого фастфуда, поскольку именно дофамин стимулирует наш инстинкт есть больше такой пищи.

Кроме того Мосс отмечает, что производители фаст-фуда используют мальтодекстрин, производную крахмала, которая хотя и лишена сладкого вкуса, однако имеет свойства, подобные сахару. Этот обработанный крахмал может повышать уровень глюкозы, а затем быстро его снижать, что стимулирует мозг вырабатывать больше дофамина и заставляет нас искать больше еды.

Таким образом такая еда способна развивать зависимость к такому эффекту, делая цикл поиска фастфуда бесконечным. Именно поэтому вы можете снова и снова желать ту же нездоровую пищу, что может свидетельствовать о настоящей зависимости от ее воздействия на организм.

