Fat Fast: особенности, преимущества и недостатки диеты

Кетогенная диета, включающая высокое содержание жиров, умеренный белок и низкий уровень углеводов, помогает снизить тягу к сладкому, снижает риск появления диабета, ожирения и болезни Альцгеймера, а также способствует быстрому похудению. Однако состояние кетоза, когда организм переходит с использования глюкозы на сжигание жира, может сопровождаться симптомами кетогриппа, такими как тошнота, усталость и головная боль.

Для уменьшения этих эффектов некоторые рекомендуют использовать быстрое голодание, в частности диету Fat Fast. Главное, что стоит знать об этой стратегии похудения, рассказали в Eat This, Not That.

Как работает голодание?

Fat Fast — это кратковременная диета с высоким содержанием жира, где 80-95% калорий составляют жиры, а количество калорий ограничено до 1000-1200 в день. Это ускоряет процесс кетоза, заставляя организм переходить к нему быстрее, чем на классической кето-диете. Техника также может использоваться для ускорения похудения, особенно после достижения плато во время кето-диеты.

Что можно есть во время диеты?

Во время Fat Fast нужно есть по 4-5 малых приемов пищи по 200-250 калорий. Выбирая такую диету следует включить потребление таких продуктов, как: авокадо, орехи и пасты из них, масла (кокосовое, оливковое, майонез), жирные молочные продукты (масло, сыр, крем-сыр), полножирные альтернативы (кокосовое молоко, сливки), маленькие порции жирного мяса (бекон), яйца и желтки. В этот период рекомендуют ограничивать потребление белков с низким содержанием жира, а также углеводов и сладостей.

Преимущества и недостатки

Жирное голодание способствует более быстрому переходу в кетоз, истощая углеводы и создавая дефицит калорий для похудения. Однако нет исследований, подтверждающих, что голодание является здоровым или безопасным методом.

Кроме того, слишком долгий период голодания может быть опасным, приводя к потере мышечной массы вместо жира. Это также ограничивает потребление овощей, фруктов и клетчатки, что может вызвать недоедание и такие симптомы, как тошнота, головокружение и усталость.

Хотя диета может привести к кратковременной потере веса из-за снижения запасов углеводов, большинство людей быстро набирают этот вес обратно, как только возвращают углеводы в рацион.

Стоит ли выбирать эту диету?

Продукты, которые разрешены во время голодания, могут быть частью здоровой диеты, но нужно избегать чрезмерного ограничения калорий и важных питательных веществ. Отказ от выпечки, пасты и белого хлеба может быть полезным для общего здоровья, однако следует помнить, что голодание не является обязательным для достижения результатов.

Вместо резкого перехода к кето-диете, лучше постепенно уменьшать потребление углеводов и увеличивать потребление жира, чтобы избежать стресса для организма. Такой подход поможет избежать неприятных симптомов и обеспечит стабильный процесс адаптации.

