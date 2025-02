Фейсбилдинг: простые упражнения для лица, убирающие морщинки

Для поддержания молодости кожи важно придерживаться здорового питания, регулярно очищать кожу и бороться с морщинами. Простым, но эффективным шагом для подтяжки кожи лица являются регулярные упражнения, которые укрепят ее и улучшат упругость.

Упражнения для лица помогут подтянуть кожу, а сочетание их с увлажнением и использованием ретинола даст наилучшие результаты. Какие тренировки для лица помогут поддержать красоту и молодость кожи, рассказали в Eat This, Not That.

Отпускание челюсти

Упражнение для расслабления челюсти — это упражнение, которое помогает тонизировать мышцы шеи и челюсти, уменьшая дряблость кожи. Чтобы его выполнить, откройте рот максимально широко, а затем медленно закройте его, расслабляя челюсть во время каждого движения. Для эффективного результата повторяйте упражнение 10 раз.

Подтяжка щек

Упражнение для поднятия щек помогает укрепить мышцы и подтянуть дряблую кожу, что уменьшает объем щек. Для лучшего эффекта попробуйте всосать щеки, вытягивая губы и задержать положение на несколько секунд. Для лучшего результата, повторяйте упражнение 10 раз.

Жим подбородка

Чтобы улучшить эластичность кожи на подбородке и уменьшить ее обвисание, попробуйте жим на подбородок. Для выполнения этого упражнения следует сжать кулак и поместите его под подбородок. Далее, откройте рот и затем закройте, создавая сопротивление, нажимая на подбородок. Выполняйте упражнение по 1 минуте на каждый подход. Делайте 3 подхода с перерывами по 10 секунд между ними для лучшего результата.

Мягкая улыбка

Чтобы подтянуть кожу под челюстью, используйте свою улыбку как упражнение. Для этого поставьте указательный палец на центр подбородка, улыбнитесь, обернув губы вокруг зубов. Открывайте и закрывайте рот, поднимая подбородок назад. Постепенно наклоняйте подбородок вверх, слегка нажимая пальцем, не перенапрягая шею, а затем верните голову в исходное положение. Делайте это регулярно, чтобы увидеть более мягкие контуры челюсти и уменьшить видимые морщины.

