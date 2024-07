Скажите 'нет' пухлым щечкам и жиру на подбородке: эффективное упражнение, подтягивающее лицо

Если вы хотите уменьшить объем на лице, вам необходимо ввести в рацион сбалансированную пищу и физические упражнения для всего тела, а также спать минимум по 7 часов в сутки и избегать стрессового состояния. Кроме того, важно употреблять оптимальное количество воды, поскольку это помогает избегать излишка соли и уменьшать задержку жидкости в организме.

Однако, хотя локальное сжигание жира невозможно, однако вы можете добавить упражнения для тонизации мышц, которые помогают улучшать контуры лица. В Eat This, Not That! поделились упражнениями, которые следует делать для моделирования лица.

Упражнения для лица

Подтяжка подбородка. Начните с подъемов подбородка: тяните нижнюю часть лица вверх, сгибая мышцы челюсти. Делайте это упражнение 10-15 раз за один подход.

Лицо рыбы. Это отличное упражнение для лица, для которого следует создать вакуум, впитав щеки внутрь. Такое положение следует задержать 25-30 секунд, затем сделать перерыв на 5 секунд и повторить упражнение минимум 10 раз.

Интервальные прыжки со скакалкой. Прежде чем начать силовые тренировки, которые помогут избавиться от жира во всем теле, можно выполнить прыжки со скакалкой. Такое упражнение выполняется для разогрева в течение 10 минут по принципу 40 секунд на прыжки и 20 секунд на отдых.

Силовые тренировки

Передние приседания с весом. Для передних приседаний поставьте ноги на ширине бедер, а гантели держите за плечами, ладонями к телу. Опуститесь в приседания, пока бедра не будут параллельны земле. Затем резко вернитесь в положение стоя, толкая вес над головой и поверните гантели в исходное положение.

Обратные выпады. Встаньте прямо с гантелями в руках, отойдите одной ногой назад, опускаясь коленом к земле, держа пресс напряженным. Повернитесь в исходное положение и повторите с другой ногой.

Становая тяга. Начните упражнение, встав на ширину плеч и держа гантели в руках, ладони внутрь. Согните колени и опускайте гантели до середины ноги, не двигая коленями, пока не почувствуете растяжение подколенного сухожилия. Задержитесь на секунду и вернитесь в исходное положение.

Берпи. Завершим тренировку упражнением берпи, которое предназначено для уменьшения жира на лице. Поставьте ноги на ширине плеч и немного согните колени, взяв в годы гантели. Поставьте гантели на пол, отведя бедра назад. Выпрямите ноги в планку, сделайте отжим, вернитесь в приседания и держа гантели подпрыгните вверх.

