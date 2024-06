Тренировка для лица: как избавиться от морщин всего за 30 минут в день

Слышали ли вы когда-нибудь о пользе фитнеса или йоги для лица? Фейсбилдинг - это серия движений, направленных на укрепление мышц лица и шеи, которые могут помочь предотвратить и уменьшить морщины, подтягивая кожу. Регулярное выполнение таких упражнений способствует повышению тонуса мышц и улучшению кровообращения, уменьшая признаки старения кожи.

Упражнения для лица могут быть эффективным дополнением к обычным процедурам ухода за кожей, помогая сохранить молодой вид в течение длительного времени. В Eat This, Not That! поделились простыми и эффективными техниками, которые помогут улучшить внешний вид.

Упражнение на щеки

Это упражнение полезно для дряблости кожи и морщин на щеках. Чтобы выполнить ее, образуйте ртом букву о, держа зубы скрытыми и широко улыбайтесь, повторяя это шесть раз. Затем удерживайте улыбку, положите палец на подбородок и двигайте челюстью вверх и вниз. Повторите дважды.

Упражнение на лоб

Для подтягивания лба рекомендуется упражнение "Сова". Чтобы выполнить ее, сделайте пальцами "С" большими и указательными пальцами. Указательный палец положите параллельно бровям, а большие пальцы – на щеки. Тащите вниз указательными пальцами, приподнимая брови и расширяя глаза. Задержитесь на две секунды, повторяя пять раз, а затем удерживайте это положение на десять секунд.

Упражнение от "гусиных лапок"

Это упражнение помогает бороться с "гусиными кавычками". Улыбнитесь и соедините пальцы на висках, зажимая челюсть, сжимая зубы и приподнимая подбородок. Задержите это положение на 10 секунд, а затем сожмите задние зубы еще на 10 секунд, ощущая напряжение в височной мышце. Повторите это упражнение трижды.

Упражнение для подбородка и шеи

Чтобы разгладить подбородок и шею, выполните это упражнение. Смотря вперед, уложите кончики пальцев на нижнюю часть шеи и погладьте кожу вниз, наклонив голову назад. Повторите это движение дважды, затем вытяните нижнюю губу вниз и положите пальцы на ключицу, держа подбородок вверху. Задержитесь в положении на четыре глубоких вдоха.

