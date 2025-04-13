Фигура мечты: самые эффективные упражнения для борьбы с висцеральным жиром

Борьба с жиром на животе может показаться сложной, но правильный подход поможет добиться желаемых результатов. Висцеральный жир, накапливающийся вокруг внутренних органов, не только портит фигуру, но и повышает риск серьезных заболеваний.

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Сочетание силовых упражнений и кардиотренировок высокой интенсивности является ключом к эффективному похудению. Изданиеeatthis.com опубликовало лучшие упражнения, которые помогут вам избавиться от лишнего жира и сделать живот более плоским.

Жим гантелей

Для выполнения упражнения возьмите гантели в каждую руку. Держите грудь приподнятой, спину ровной, а бедра отведите назад. Затем двигайте бедра вперед и поднимите вес до уровня плеч. Приседайте, пока бедра не станут параллельными полу, затем выпрямляйтесь, подталкивая вес через пятки. Используйте импульс приседания для поднятия гантелей, а затем опустите их обратно в исходное положение. Выполняйте 3 подхода по 8 повторений.

Обратные выпады с гантелями для шага на скамью

Начните, стоя перед скамейкой с гантелями в руках. Выполняйте обратный выпад, отступая одной ногой назад. Установите палец на пол, затем поднимитесь и переступите этой же ногой на скамью. Держите корпус крепко зафиксированным, склоняйтесь вперед и поднимайтесь через пятку, сгибая ягодицу. Вернитесь в исходную позицию и повторите движение. Выполните 3 подхода по 8 повторений на каждую ногу.

Тяга с гантелями

Станьте прямо, ноги на ширине плеч. Отведите бедра назад, наклоните туловище вперед на 45 градусов и держите спину ровной. Напрягите мышцы живота и подтяните гантели к бедрам, сжимая мышцы спины в конце движения. Перед последующим повторением полностью выпрямите руки. Выполните от 10 до 12 повторений.

Спринт на санях

Если в вашем тренажерном зале есть санки, начните с легкой нагрузкой (например, один вес 20 кг или две гири по 11,5 кг). Если вы только начинаете, возьмите сани за ручки, вытянув руки вперед. Протолкните сани, а затем вернитесь назад, держа корпус под углом 45 градусов. Во время движения старайтесь не смотреть вниз. Отдохните от 2 до 5 минут перед следующим подходом. Старайтесь выполнить 3-5 подходов.

Велосипедные спринты

Для этого упражнения садитесь на велотренажер и выполняйте интервальные спринты. В течение 20 секунд крутите педали максимально быстро, затем сделайте 20-40 секунд отдыха и повторите. Проводите так тренировку в течение 15-20 минут.

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