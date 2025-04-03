Тренировки для укрепления иммунитета: 5 упражнений, которые улучшат здоровье

В период простуд и гриппа особенно важно поддерживать иммунную систему на высоком уровне. Физическая активность оказывает значительное влияние на укрепление организма и повышение его способности бороться с инфекциями.

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Регулярные упражнения не только улучшают физическую форму, но помогают активизировать защитные силы иммунитета. Доктор и тренер Майк Болл поделился с eatthis.com самыми эффективными упражнениями, которые помогут укрепить иммунную систему.

Физическая активность и иммунитет

Регулярные физические упражнения помогают очистить дыхательные пути и легкие от бактерий, что снижает риск заболеть гриппом или простудой, утверждает MedlinePlus.

"Физические упражнения способствуют укреплению иммунной системы, предоставляя дополнительный уровень защиты от инфекций. Есть несколько теорий, почему это так. Во-первых, когда вы тренируетесь, температура тела повышается, что может быть вредным для бактерий и помочь организму бороться с ними. Кроме того, физическая активность активирует ваше дыхание. л и белых кровяных клеток, что положительно влияет на иммунитет", – объясняет доктор Болл.

И еще один плюс: тренировки помогают снизить уровень стресса, что тоже оказывает положительное влияние на иммунную систему.

Важность умеренности

Однако следует помнить, что для того, чтобы упражнения укрепили иммунитет, важно не переборщить с интенсивностью. Слишком тяжелые нагрузки могут наоборот ослабить защитные силы организма и повысить риск заболеть. Поэтому, если вы хотите укрепить иммунитет с помощью физических упражнений, обратите внимание на умеренные тренировки.

Прогулки или бег трусцой

Оказывается, ежедневная прогулка или пробежка могут оказать положительное влияние на вашу иммунную систему. Доктор Болл рекомендует выделять от 30 до 60 минут в день для этого. По данным исследования, опубликованного в British Journal of Sports Medicine, люди, которые бегали хотя бы 20 минут ежедневно, пять дней в неделю, имели на 43% меньше больничных, чем те, кто тренировался только раз в неделю.

Езда на велосипеде

Езда на велосипеде – это не только приятное занятие, но и отличный способ поддерживать здоровье и укреплять иммунитет. Исследование, опубликованное в Aging Cell показало, что велоспорт помогает сохранить молодую и сильную иммунную систему. Ученые проанализировали кровь 125 активных велосипедистов в возрасте от 55 до 79 лет и обнаружили, что у них было гораздо больше Т-клеток – помогающих бороться с инфекциями, чем у неактивных людей. Интересно, что активные пожилые велосипедисты имели уровень Т-клеток, как у 20-летних.

Теннис

Теннис – это не только веселая и энергичная игра, но и эффективный способ улучшить иммунную систему. Согласно данным Теннисной ассоциации США, этот вид спорта имеет множество преимуществ, среди которых улучшение ловкости, повышение уровня энергии и профилактика травм. Кроме того, вы можете играть в теннис в помещении во время холодных осенних и зимних месяцев.

Силовые тренировки

Независимо от того, используете ли вы гантели, работаете с резистивными лентами или выполняете упражнения на полу, силовые тренировки являются важной частью любой фитнес-программы. Доктор Болл рекомендует выполнять силовые тренировки всего тела три раза в неделю. Исследование, опубликованное в Experimental Gerontology, показывает, что тренировки с сопротивлением помогают снижать уязвимость к инфекциям и повышают эффективность вакцин.

Йога

Доктор Болл также советует обратить внимание на йогу, поскольку эта практика помогает не только снижать уровень стресса, но и укреплять иммунитет. Как отмечают исследователи из Бригама Массачусетса, правильное дыхание во время занятий йогой увеличивает приток кислорода в органы и способствует снижению стресса. Кроме того, йога помогает снизить воспаление в организме, что положительно влияет на иммунную систему.

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