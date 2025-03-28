Спорт и здоровье: как высокоинтенсивные упражнения могут снизить риск развития рака

Высокоинтенсивные аэробные упражнения могут оказать значительное влияние на снижение риска развития рака. Новые научные исследования показывают, что регулярные физические нагрузки могут быть более эффективными, чем медицинские вмешательства в борьбе с метастатическими формами рака.

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Это открытие подтверждает важность физической активности для профилактики разных видов рака. В этом контексте новое исследование предлагает интересные выводы о роли упражнений высокой интенсивности в понижении рисков раковых заболеваний, пишет eatthis.com.

Согласно данным ведущих исследователей, доктора философии Ифтаха Гепнера и доктора философии Кармита Леви, результаты показывают, что регулярное выполнение высокоинтенсивных аэробных упражнений значительно снижает вероятность развития метастатического рака. Доктор Гепнер объяснил: "Физические упражнения обладают уникальными метаболическими и физиологическими эффектами, которые обеспечивают лучшую профилактику рака, чем какие-либо лекарства или медицинские вмешательства".

Ученые отметили, что, несмотря на то, что общественность уже давно получала советы оставаться активными и здоровыми, это новое исследование предлагает дополнить этот месседж рекомендациями по выполнению аэробных упражнений для предотвращения наиболее агрессивных метастатических форм рака.

Это первое исследование, которое изучает влияние физических упражнений на органы, наиболее подверженные метастазированию. Согласно информации Тель-Авивского университета, в исследовании участвовало 3000 человек в течение 20 лет. Результаты показали, что среди регулярно занимавшихся аэробными упражнениями высокой интенсивности риск развития метастатического рака снизился на 72% по сравнению с теми, кто не тренировался.

Профессор Леви отметил: "Наше исследование является первым, которое изучает влияние физических упражнений на органы, где больше всего распространяются метастазы, такие как легкие, печень и лимфатические узлы".

Доктор Гепнер добавил: "Наши результаты свидетельствуют о том, что аэробная активность высокой интенсивности намного эффективнее для профилактики рака, чем обычные упражнения для сжигания жира, интенсивность которых находится на уровне 65-70% от максимальной частоты пульса. Для понижения уровня сахара необходимо достигать 80-85% максимальной частоты пульса, даже если это будет только в течение коротких интервалов".

Здоровым людям также необходимо включать высокоинтенсивные упражнения в их тренировочные программы. В качестве примера доктор Гепнер приводит спринт, после которого следует быстрая ходьба, а затем снова спринт. Ранее подобные перерывы использовались только во время профессиональных тренировок. Сегодня такие интервалы активно используются при реабилитации легких и сердца.

"Наши результаты свидетельствуют о том, что даже здоровые люди должны включать в себя высокоинтенсивные упражнения в свои тренировки. Мы уверены, что в будущем исследования помогут персонализировать медицинские рекомендации для предотвращения конкретных форм рака, когда врачи смогут учитывать семейную историю болезней для предоставления рекомендаций по физической активности", – заключают исследователи.

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