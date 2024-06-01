Фигура Тора: секреты тренировочной программы Криса Хэмсворта

Невероятное телосложение Криса Хэмсворта в фильме "Тор: Любовь и гром" всегда было предметом восхищения и вдохновения. В своем фитнес-центре Centr Хемсворт и его команда делились разными режимами и диетами. Eatthis рассказал о секретах тренировок известного актера.

Индивидуальная программа

Индивидуальная программа Centr Power, разработанная для людей с любым уровнем физической подготовки, была основной во время тренировки актера. Сам Хемсворт описывает Centr Power как формулу, которая помогла ему быть в форме для съемок более чем в 20 фильмах, включая франшизу "Тор".

Чтобы удовлетворить потребности участников с разным уровнем физической подготовки, главный тренер Люк Зокки подобрал тренировку для каждого индивидуально. Занятие начиналось со знакомства с пятью разными группами упражнений, каждое из которых имеет разный уровень нагрузки. Начало с "легкой" группы было идеально для тех, которые являются скорее случайными посетителями тренажерного зала.

Тренировка

Тренировка для "Тора" состояла из комбинации толкания, подтягивания и тренировок для ног. Зокки отмечал важность работы с различными группами мышц, чтобы обеспечить контроль нагрузки и предотвратить перенапряжение.

После выполнения трех подходов, Зокки настаивал на том, чтобы участники продолжали выполнять упражнения, увеличивая нагрузку, если им было комфортно. Некоторые были теми же, что и у Хэмсворта перед его памятной сценой с обнаженным телом в фильме "Тор: Любовь и гром". Зокки с юмором комментировал богоподобный мускулистый облик актера в фильме.

Питание

Но отличный результат не был бы полон без здорового питания. Зокки подчеркивал важность рациона для хороших тренировок. Хемсворт потреблял около 4500 калорий, разделенных на 10 приёмов пищи по 450 калорий каждая, чтобы поддерживать свою форму.

Одним из блюд было его фирменной смузи "Тор". Он состоял из миндального молока, банана, фиников, миндального масла, соли, льда и шоколадного протеинового порошка. По словам Зокки, каждый ингредиент выполняет определенную функцию, например, способствует удержанию жидкости и обеспечивает организм полезными жирами.

Несмотря на четкое соблюдение режима, Зокки также отмечает важность баланса и периодических вкусностей, которые можно съесть. Хемсворт позволял себе перекусить раз в неделю, часто балуя себя пиццей, мороженым или бургерами.

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