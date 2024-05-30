Пять лучших упражнений для ног: как подкачать ягодицы
Включив эти пять упражнений для нижней части тела в свои тренировки, вы сможете избавиться от плоских ягодиц и заметить некоторые улучшения. По словам Eatthis, последовательность является ключевым фактором.
Широкое второе приседание
Начните с того, что расставьте ноги пошире бедер и чуть-чуть разверните носки наружу под углом не более 45 градусов. Поднимите руки перед грудью, а затем присядьте, таз должен быть на уровне колен. Задержитесь в этой позе на секунду, держа плечи над бедрами, а голову устремленную вверх, затем поднимитесь, выпрямляя ноги и сокращая ягодицы.
Ягодичные мосты
Лягте на спину, согнув ноги в коленях и расставив ступни на ширине плеч. Руки положите по сторонам.
Затем нажмите на подошвы обеих ног, одновременно сжимая пресс, ягодицы и подколенные сухожилия, чтобы оторвать бедра от пола вверх. Задержавшись на секунду, медленно опуститесь вниз.
"Ослиные удары"
Станьте на четвереньки, обоптритесь на локти рук. Поднимите согнутую в колене ногу назад вверх таким образом, чтобы колено было на уровне или чуть выше уровня бедра. Задержитесь в этом положении на несколько секунд, сжимая ягодицы, а затем поверните ногу в исходное положение.
Радуга
Встаньте на четвереньки, вытянув в сторону правую ногу и повернув носок вправо. Поднимите ногу вверх, рисуя "радугу" через левую ногу к полу, носок смотрит на левую сторону. Теперь сожмите внутренние мышцы бедра, делая движение "радуги" слева направо, поверните ногу в исходное состояние.
Выпады
Сначала шагните правой ногой вперед, а левой назад, чтобы занять позицию для выпада. Держите плечи на одной линии с бедрами, а между ног образуйте угол 90 градусов. Опустите заднее колено примерно на 2,5 см над землей и вернитесь в исходное положение.
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