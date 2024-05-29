Лучшая тренировка с резиновыми лентами: худеем эффективно

Для тех, кто предпочитает тренировки в домашних условиях, включение упражнений с резиновыми фитнес лентами может принести значительные преимущества. Они не только экономят ваше драгоценное время и деньги, но и повышают силу, сжигают калории и улучшают общие результаты. Eatthis подобрал лучшие тренировки с резиновыми лентами, специально разработанными для похудения дома.

Почему стоит выбирать эспандер

Во-первых, они компактны и легки, что делает их удобными для тренировок. Кроме того, они предлагают широкий диапазон упражнений, подходящий как для начинающих, так и опытных энтузиастов фитнеса.

A1) Приседания с лентой: 4 подхода, 8 повторений

Приседания задействуют почти каждую мышцу нижней части тела, а также несколько мышц верхней. Использование резиновых лент не только укрепляет ваше тело, но повышает силу, что полезно для различных видов спорта, таких как бег, езда на велосипеде и другие.

Чтобы выполнить это упражнение, встаньте на один конец эспандера, поставив ноги на ширине плеч и слегка развернув носки наружу. Другой конец ленты уложите за шею так, чтобы петля была спереди. Отводите таз назад, колени в стороны, спина ровная.

A2) Разведение рук: 4 подхода, 12 повторений

Это важное упражнение, эффективно укрепляющее мышцы задней части плеч и улучшающее осанку. Поскольку это относительно простое движение, вы можете выполнять его каждый день.

Начните, держа эспандер ладонями вверх перед собой, локти прижаты к туловищу. Постепенно расправляйте ленту, пока предплечья не станут параллельными друг другу, а затем вернитесь в исходное положение.

B1) Наклоны с лентой: 3 подхода, 10 повторений

Для тренировки и укрепления ягодиц идеально подходит упражнение наклона с лентой. При правильном выполнении она дает феноменальные результаты вне зависимости от ваших фитнес-целей.

Станьте на один конец эспандера, расставив ноги по ширине плеч. Другой конец ленты уложите за шею. Начните упражнение, отводя бедра назад, слегка сгибая колени, спина ровная. Опускайтесь, пока ваше туловище не станет почти параллельным земле.

B2) Отжим с лентой: 3 подхода, 10 повторений

Поднимаем традиционный отжим на новый уровень, используя резиновую ленту. Этим вы усложняете задачу, одновременно развивая силу верхней части тела и мышцы рук.

Возьмите ленту обеими руками, повернув ее вокруг спины. Примите положение для отжиманий, расположив руки примерно на ширине плеч. Следите за тем, чтобы спина оставалась ровной, а бедра были на одном уровне с плечами.

B3) Упражнение для спины: 3 подхода, 10 повторений

Придание приоритету тяговым движениям в тренировке верхней части тела имеет немаловажное значение. Они помогают укрепить мышцы спины, формировать правильную осанку и повысить общую силу.

Чтобы выполнить это упражнение, встаньте на ленту, поставив ноги на ширине плеч и взявшись руками за оба конца. Слегка согните ноги в коленях, держите спину ровной и потяните эспандер вверх, чтобы локти были наравне с туловищем.

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